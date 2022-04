S-a aflat adevărul despre Serghei Mizil! Câţi bani încasează de la stat, lunar? Mărturia uluitoare a acestuia

Serghei Mizil s-a făcut remarcat prin stilul lui de a se exprima și de a spune tot ce gândește fără să se tempereze. În podcastul „Pe bune”, realizat de Serghei împreună cu fiica sa mai mică, Ana Mizil, a povestit că are o pensie mică.

„Gândiți-vă că eu am pensie 1.200 și mă costă medicamentele 2.000! Dacă era să trăiesc din pensie, nu puteam să îmi iau medicamente, nu mai zic de plătit căldură, masă…”, a precizat omul de afaceri.

Serghei Mizil a făcut și glume despre vocherele oferite de stat. Acesta nu și-a uitat simțul umorului acasă: „Vezi că trebuie să aplici pentru vouchere, să nu le pierzi!”.

Înainte de Revoluție, Mizil aducea haine și alte lucruri din străinătate care erau doar un lux pentru alți oameni. Acesta venea cu aparate video, casete video/audio sau geci de blugi și le vindea pentru sume de bani uriașe.

Acesta s-a apucat de afaceri și a câștigat bani grei din restaurantele Cena și Cena 2.

Serghei Mizil spune că familia este pe primul loc

Serghei Mizil nu își face timp doar pentru afaceri, ci și pentru familia sa. Acesta este căsătorit cu Cora, femeia pe care a ținut-o departe de lumina reflectoarelor. Partenera sa are 60 de ani, dar pune foarte mult accent pe felul în care arată.

Afaceristul a declarat că nu ar fi avut noroc fără soția sa și că i-a schimbat viața radical. “A scos tot ceea ce aveam mai bun din mine. Nu obișnuiam să arat și latura asta”, spunea Serghei.

Cora nu este doar o femeie care se ocupă de fizicul său. Aceasta este pasionată și de activităţile ce ţin de exoterism.

„Am simţit mereu energii, dar nu m-a interesat. La un moment dat, m-am dus la un supermarket şi am stat ceva pentru că la un moment dat am intrat într-o stare şi am auzit voci, n-am găsit explicaţii. Bineînteles că primele lucruri la care m-am gândit a fost că aveam o variaţie hormonală.

A fost un mesaj clar, am simţit mesajul de la cap până la inimă, mi s-a făcut pielea de găînă. Am impresia că trebuia de mult să mă apuc de treaba asta. Mai întâi am încercat să neg, pentru că nu înţelegeam. După câteva ore mi-am dat seama că nu e asta soluţia, nu poţi să fugi din faţa propriei tale fiinţe. Nimeni nu m-a liniştit, s-a legat cumva cu alte semne (…)

Eu am început să mă documentez, să caut explicaţii, mi se părea că sistemul meu de noţiuni nu era complet. Nu ştiam ce se întâmplă, apoi m-am dus la diverse persoane să-mi prezinte anumite teorii. E clar că lucrurile se întâmplă pe baza logicii şi cumva trebuia să ajung să înţeleg măcar un fir din toată chestia asta. Nu i-am spus lui Serghei, el are experienţe, dar le neagă. Acord consiliere de două ori pe săptămână în acest sens”, a povestit Cora despre activitatea sa.