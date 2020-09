Fondul care finanțează dezvoltarea vaccinului împotriva COVID-19 produs în Federația Rusă estimează că acesta va ajunge în următorii doi ani la peste un miliard de oameni din mai multe țări ale lumii. Multe dintre ele s-au arătat deja interesate, după cum relatează Rador.

În anii 2020-2021, peste un miliard de oameni din toată lumea vor fi vaccinați împotriva coronavirusului cu vaccinul rusesc Sputnik V, primul din lume certificat oficial, a anunțat Fondul rus pentru Investiții Directe, care finanțează dezvoltarea acestui preparat.

Până în prezent, interesul față de acest vaccin și l-au manifestat peste 30 de state, între care Japonia, Coreea de Sud, statele din America Latină, inclusiv Brazilia, Serbia, Grecia, Arabia Saudită.

În Rusia, vaccinarea corespunzătoare celei de a treia faze, postomologarea testelor, a început săptămâna aceasta pe un eșantion de 40.000 de voluntari.

Autoritățile ruse au anunțat că vaccinarea în masă va începe în funcție de finalizarea testelor postomologare și asigurarea bazei de producție necesară, nu mai devreme de sfârșitul acestui an. Vaccinul are două componente care se administrează separat la interval de 21 de zile, ceea ce, potrivit medicilor ruşi, garantează 100% producerea de anticorpi la COVID-19, testele arătând de asemenea că vaccinul nu are efecte negative.

Vaccinul e destinat numai persoanelor adulte, fiind contraindicat în cazul anumitor boli, cum sunt cele autoimune, anumite boli cronice, boli ale sângelui și altele, ca și gravidelor și mamelor care alăptează.

Bilanţul global al pandemiei se apropie de 28,2 milioane de cazuri confirmate şi 910.000 de decese. Statele Unite ale Americii continuă să fie ţara cea mai afectată, iar America Latină a trecut de pragul de 8 milioane de infectări, în timp ce India are peste 4 milioane şi jumătate de cazuri confirmate. Şi în Europa, tot mai multe ţări anunţă o creştere a numărului de infectări, care în unele cazuri au început să depăşească nivelurile din perioada de vârf înregistrată în primăvară.