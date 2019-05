Rușii prevăd retragerea Sharapovei

După ce a declarat forfait Open-ului de la Madrid, Maria Sharapova (32 de ani, locul 28 WTA) s-a retras și de la Roma (13-19 mai), din cauza accidentării la umăr, iar acest lucru a aprins flama în rândul jurnaliștilor ruși.





Presa de profil din Rusia a vorbit despre retragerea definitivă a celebrei tenismene, mai ales că jucătoarea nu a mai evoluat în circuitul WTA de la începutul acestui sezon. Ultimul turneu la care „Masha” a luat parte este cel de la Sankt Petersburg, în luna ianuarie, cand s-a retras înaintea disputei cu conaționala Daria Kasatkina.

Va părăsi Top 50 WTA

Recuparea la umăr nu merge așa cum își dorește și participarea ei la Roland Garros (26 mai - 9 iunie) este pusă sub semnul întrebării. Cert este că rusoaica va suferi o cădere drastică în ierarhia mondială, deoarece are de apărat 995 de puncte la Madrid, Roma și Roland Garros. Un alt lucru alarmant pentru Sharapova este ieșirea dintre primele 50 de jucătoare din clasament, fapt ce i-ar aduce meciuri extrem de dificile încă rundele inaugurale. Mai mult, Maria Sharapova are în palmares cinci titluri de Mare Șlem: două la Roland Garros și câte unul la Australian Open, Wimbledon și US Open.

