Rusia susține că a împiedicat mai multe atacuri cibernetice ale SUA împotriva infrastructurii sale

Cu câteva zile în urmă, New York Times, citând surse guvernamentale anonime, a dat publicității un reportaj conform căruia Statele Unite au introdus un cod informatic cu potențial de virus în sistemul de alimentare cu energie electrică din Rusia. Se pare că respectivul cod ar folosi la transmiterea altor instrumente cibernetice. Potrivit ziarului menționat, președintele Donald Trump nu era la curent cu această operațiune. Trump a postat pe Tweeter că declarațiile NYT sunt false, dar nu au oferit nicio dovadă în acest sens. Luni, Kremlinul a declarat că articolul publicat de ziarul american este îngrijorător, acesta arătând că războiul cibernetic este teoretic posibil. "Vedem și luăm notă de aceste încercări. Totuși, am reușit să neutralizăm aceste atacuri", a declarat o sursă din serviciile de securitate ruse. Potrivit sursei menționate, în ultimii ani, serviciile de informații străine au intensificat atacurile cibernetice împotriva Rusiei. De regulă, acestea sunt îndreptate împotriva sistemelor de transport, bancar și energetic. Răspunzând la o întrebare cu privire la articolul din New York Times, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat: "Desigur, această informație indică posibilitatea ipotetică, să spunem, ca toate semnele să arată că un război cibernetic și atacuri cibernetice sunt lansate împotriva Federației Ruse." Potrivit lui Peskov, câteva domenii strategice ale economiei ruse au fost supuse în mod repetat unor atacuri cibernetice din străinătate, iar autoritățile depun în continuare eforturi pentru a proteja economia și punctele sale slabe.

