Spionaj pentru Rusia pe un portavion nuclear american

Electricianul de clasa a 2-a Stephen Kellogg III a pledat vinovat pentru două capete de acuzare pentru spionaj, după ce a mărturisit că a strâns informații confi dențiale despre navele militare cu propulsie nucleară ale Marinei americane, planifi când să le transmită unui jurnalist și apoi să plece în Rusia.





Stephen Kellogg urmărea să publice o expunere despre „deșeurile” din cadrul armatei și a admis că urmărea să partajeze aceste informații cu rușii, a declarat Jeff Houston, anchetator al serviciilor de investigații criminale din cadrul US Navy, citat de Navytimes.

Potrivit documentelor marinei, Kellogg (26 de ani) era în contact cu nici mai mult nici mai puțin decât cea mai mare companie de construcții navale din Rusia, Sevmash, care este și singurul producător de submarine nucleare din Rusia. Kellogg a admis că avea la cunoștință că divulgarea de informații confidențiale ar putea afecta capacitatea navelor militare americane cu propulsie nucleară și, deci, apărarea Statelor Unite.

Putea desena din memorie instalații secrete

Autoritățile au aflat de proiectele lui Kellogg după ce acesta a fost arestat, în stare de ebrietate, pe aeroportul din San Diego. Un angajat al companiei Delta Airlines l-a oprit pe Kellogg când se îmbarca pentru destinația New York, pentru că acesta avea un comportament violent, potrivit documentelor judiciare. Kellogg plănuia să se întâlnească cu un prieten din liceu care este jurnalist și locuiește în New York, după ce i-a spus acestuia că are un subiect gras.

Stephen Kellogg, care a intrat în marină în 2014, în calitate de electrician de clasa a 2-a, avea acces la informații clasificate despre capacitățile de funcționare și mentenanță a sistemelor de propulsie nucleară din marina americană. Kellogg a servit la bordul portavionului cu propulsie nucleară USS Carl Vinson, din 2016 în 2018. El a declarat că poate, din memorie, desena și explica majoritatea sistemelor critice a instalațiilor de propulsie nucleară a navei, potrivit documentelor anchetei. „Tentativele lui Kellogg de a divulga informații clasificate referitoare la sistemele de propulsie nucleară a marinei americane au reprezentat o amenințare semnificativă pentru siguranța națională, punând în pericol viața militarilor americani”, a declarat agentul special al FBI, Garrett Waugh, într-un comunicat.

