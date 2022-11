Rusia și-a pierdut sprijinul Franței și Chinei. „Facem apel la respectarea integrității teritoriale și a suveranității Ucrainei”

Franța și China, două puteri mondiale, s-au întors împotriva lui Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin nu și-a făcut simțită prezența la summitul G-20 de la Bali, iar Macron și Xi Jinping au subliniat că Rusia are obligația să respecte integritatea teritorială și suveranitatea Ucraninei.

Cei doi lideri au avut o întrevedere în marja summitului G-20 de la Bali și au anunțat că Rusia trebuie să oprească de urgență războiul din Ucraina. „Împreună cu președintele Xi Jinping, facem apel la respectarea integrității teritoriale și a suveranității Ucrainei. Consecințele acestui conflict depășesc granițele europene: le vom depăși printr-o strânsă coordonare între Franța și China”, a spus Emmaneul Macron.

„Lumea trebuie să-și unească forțele pentru a-și face față provocărilor: să găsească pacea, să acționeze pentru climă și biodiversitate, să dea dovadă de solidaritate în fața crizelor.

Lumea nu trebuie divizată! Punerea capăt a escaladărilor și gestionarea consecințelor războiului din Ucraina, sprijinirea celor mai vulnerabile economii, decarbonizarea economiilor noastre și acționarea pentru protejarea biodiversității: Franța și China sunt hotărâte”, a transmis Emmanuel Macron în mesajul său, în timp ce dă mâna cu liderul chinez.

Mettre fin à l’escalade et faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine, soutenir les économies les plus vulnérables, décarboner nos économies et agir pour protéger la biodiversité : la France et la Chine sont déterminées. pic.twitter.com/F5bBMMg0mI

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 15, 2022