Rusia se va confrunta cu Ucraina la tribunalul ONU pentru doborârea zborului MH17

Judecătorii de la CIJ de la Haga vor audia marți plângerea Ucrainei potrivit căreia Moscova a încălcat un tratat antiterorism al ONU prin echiparea și finanțarea separatiștilor pro-ruși, despre care anchetatorii internaționali au concluzionat că au folosit o rachetă rusă pentru a doborî avionul malaezian deasupra estului Ucrainei în urmă cu aproape 10 ani.

O nouă mare dispută între Ucraina și Rusia

Avocații Ucrainei vor lua cuvântul marți, de la ora locală 1000 (0800 GMT), în timp ce cei ai Rusiei se vor adresa instanței cu un răspuns joi, a precizat CIJ într-un comunicat. Ucraina va răspunde apoi pe 12 iunie, iar Rusia pe 14 iunie.

Kievul acuză Rusia că sprijină cu arme și bani forțele pro-Moscova din Donbasul ucrainean și că încalcă astfel Convenția internațională pentru reprimarea finanțării terorismului adoptată de ONU. Ucraina cere despăgubiri pentru luptele, care au început în 2014 și au dus la moartea a aproximativ 13.000 de persoane în cei opt ani care au dus la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în februarie 2022.

Ucraina susține că Rusia a instigat și a susținut o insurecție armată împotriva autorității statului ucrainean în estul Ucrainei și a creat un climat de violență și intimidare împotriva grupurilor etnice non-rusești, a precizat CIJ în declarație.

Încă nu se știe când se va ajunge la un verdict al CIJ

Înființată în urma celui de-al Doilea Război Mondial, CIJ se ocupă de disputele dintre statele membre ale ONU și, deși hotărârile sale sunt obligatorii din punct de vedere juridic, instanța nu are niciun mecanism de executare. Audierea de marți va fi prima dată când avocații Ucrainei și ai Rusiei se vor întâlni la CIJ, cunoscută și sub numele de Curtea Mondială, de când Moscova a lansat invazia la scară largă. Moscova a încercat să obțină respingerea cazului CIJ, susținând că instanța nu are jurisdicție.

În noiembrie anul trecut, un tribunal olandez a condamnat în contumacie doi bărbați ruși și un cetățean ucrainean pentru crimă, pentru rolul lor în doborârea avionului MH17, și i-a condamnat la închisoare pe viață.

Cei trei – foștii agenți de informații ruși Igor Girkin și Serghei Dubinski, precum și ucraineanul Leonid Kharchenko, un lider separatist ucrainean – au fost condamnați în absență la închisoare pe viață. Cei trei sunt în continuare în libertate. De asemenea, instanța a constatat că Rusia a deținut controlul general asupra forțelor din așa-numita Republică Populară Donețk din estul Ucrainei de la jumătatea lunii mai 2014.

Președintele ucrainean, Volodymyr Zelenskyy, a declarat la momentul respectiv că hotărârea este o decizie importantă și că și autorii atacului trebuie să fie urmăriți penal. „Tragerea la răspundere a creierilor este de asemenea crucială, deoarece sentimentul de impunitate duce la noi crime”, a scris Zelenskyy într-un tweet.

O constatare a CIJ potrivit căreia Rusia a echipat și finanțat luptători din estul Ucrainei responsabili de catastrofa MH17 ar fi o înfrângere pentru Moscova, care a negat în mod repetat trimiterea de trupe sau echipamente militare în estul Ucrainei în 2014. O astfel de hotărâre ar putea impulsiona cererile legale de despăgubiri sau compensații nu doar din partea Ucrainei, ci și a victimelor individuale ale conflictului.

Președintele rus Vladimir Putin face, de asemenea, obiectul unui mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională, cu sediul tot la Haga, sub acuzația de crime de război în legătură cu deportarea copiilor ucraineni în Rusia. Kremlinul neagă aceste acuzații.

