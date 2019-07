Rusia se pregătește de război în estul Europei. E România vizată?

Rusia își sporește efectivele de militari la granița cu Ucraina și a investit masiv în infrastructură pentru a fi capabilă să aducă rapid în zonă un volum cât mai mare de armament și soldați.





Informațiile furnizate de generalul-maior Bohdan Bondar, adjunctul Armatei ucrainene, confirmă temerile țărilor din zonă, care văd presiunea venită dinspre Rusia drept o amenințare ce crește constant.

„Îi vedem cum aduc tot mai multe trupe. La începutul războiului, capacitatea lor era limitată. Însă au construit atât poligoane de antrenament, cât și facilități pentru a adăposti un număr mare de soldați.

Dacă la început zona Harkov nu era o prioritate pentru Federația Rusă, acum au reconstruit, practic, calea ferată, care nu mai trece prin teritoriul Ucrainei. Și-au construit astfel infrastructură capabilă să transfere trupe și echipament militar în diferite zone într-un timp foarte scurt”, a explicat generalul Bondar, conform UNIAN.

În acest moment, Rusia are staționați aproximativ 30.000 de soldați în Crimea, teritoriul pe ucrainean pe care l-au ocupat cu forța în 2014, iar până în 2025 plănuiesc să mai aducă în jur de 10.000 de soldați în zonă. În plus, Rusia are plasate în acea zonă și trei divizii de echipament de apărare aerian dotate cu rachete S400.

