Rusia pregătește o ofensivă „iminentă” în Ucraina. NATO: Nu există „niciun indiciu” că Rusia se pregătește să negocieze pacea

Occidentul, Ucraina și Rusia indică faptul că Moscova se pregătește o ofensivă „iminentă” în Ucraina, a raportat Think tank-ul ISW. Institutul pentru Studiul Războiului afirmă că acest lucru susține propria evaluare potrivit căreia o ofensivă în lunile următoare este „cel mai probabil curs de acțiune”.

Think tank-ul american ISW notează că un lider militar ucrainean, Ivan Timociko, a declarat că Moscova îşi consolidează gruparea de forţe din Donbas ca parte a unei ofensive anticipate.

Grupul a declarat: „Declarațiile lui Stoltenberg și Timoșko susțin previziunile anterioare ale ISW conform cărora forțele rusești stabilesc condițiile pentru a lansa un efort ofensiv, probabil în regiunea Lugansk, în următoarele luni”.

Luând cuvântul luni în Coreea de Sud, Jens Stoltenberg a declarat: „Vedem contrariul. Vedem că ruşii se pregătesc pentru mai mult război, că mobilizează mai mulţi soldaţi, mai mult de 200.000 şi, eventual, chiar mai mulţi decât atât, că achiziţionează în mod activ noi arme, mai multă muniţie, îşi intensifică propria producţie, dar şi că achiziţionează mai multe arme de la alte state autoritare, precum Iran şi Coreea de Nord”.

ISW notează, de asemenea, că un lider militar ucrainean, Ivan Timociko, a declarat că Moscova îşi consolidează gruparea de forţe din Donbas ca parte a unei ofensive anticipate. De asemenea, oficialul ucrainean spus că forţele ruse vor trebui să lanseze o ofensivă din cauza presiunii interne tot mai mari pentru victorie.

