Rusia plănuiește să atace NATO în februarie 2024. Planul reeditează scenariul din Ucraina

Un document secret al Ministerului german al Apărării prezintă etapele unui viitor conflict militar între Rusia și NATO. Informațiile, publicate de jurnaliștii de la BILD, arată cum Rusia ar înscena mai multe acțiuni ostile venite din partea NATO, ca mai apoi să justifice o operațiune militară pe scară largă.

Luna trecută, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, atrăgea atenția asupra riscurilor cu care se confruntă Europa. Potrivit oficialului, Uniunea Europeană trebuie să înceapă un amplu program de înarmare, menit să facă față amenințărilor în creștere.

Boris Pistorius crede că această înarmare este cu atât mai necesară cu cât principalul aliat, Statele Unite, își îndreaptă atenția spre regiunea Indo-Pacific.

Într-un interviu acordat publicației Welt am Sonntag, ministrul german spune că Rusia şi-a mărit considerabil producţia de armament pentru a-şi susţine invazia din Ucraina. Această înarmare amenință, de asemenea, statele baltice, Moldova și Georgia.

Oficialul consideră că Statele Unite ale Americii ar urma să își reducă din angajamentul militar din Europa:

„Noi, europenii, trebuie să ne angajăm mai mult pentru a ne asigura securitatea pe propriul continent. Avem nevoie de 5-8 ani pentru a recupera decalajul în ceea ce privește forțele armate, industria și societatea”, a declarat Pistorius, potrivit Reuters.

În cazul în care SUA nu reușește să mențină ajutorul financiar îndreptat spre Ucraina, Europa trebuie să ofere mai mulți bani:

„Trebuie să ne dăm seama cum să stabilim cel mai bine pe flancul estic, pe baza planurilor de apărare ale NATO”, a mai adăugat acesta.

Documentul secret al Bundeswehr prezintă scenariul sumbru în care Rusia ar ataca NATO la începutul lunii februarie. Ministerul german al Apărării, prin intermediul documentului „Apărarea colectivă 2025”, prezintă etapele acestui conflict.

În document, primul pas făcut de Rusia ar urma să fie înrolarea a încă 200.000 de soldați în armată. Pe fondul slăbirii ajutorului militar către Ucraina, Rusia ar urma să lanseze o ofensivă de primăvară pe scară largă, profitând de lipsa de atenție a statelor, ocupate cu alegerile interne.

Ofensiva de mare amploare ar urma să împingă armata ucraineană înapoi până în iunie 2024. În același timp, în Estonia, Letonia și Lituania ar urma să aibă loc o agresiune împotriva minorităților etnice rusești, ceea ce ar atrage un răspuns direct din partea Rusiei.

Sub pretextul acestor atacuri asupra minorităților, Rusia lansează exercițiul West 2024. Exercițiul implică 50.000 de soldați în vestul Rusiei și în Belarus, începând cu septembrie.

Luna următoare, în octombrie 2024, Rusia transferă trupe și rachete cu rază medie de acțiune în Kaliningrad. Enclava ar urma să fie supusă unor minciuni propagandistice despre un atac iminent al NATO, cu scopul de a cuceri „coridorul Suwalk” dintre Belarus și Kaliningrad.

În decembrie 2024, în coridorul menționat anterior va avea loc un „conflict de frontieră”. SUA, în plină tranziție prezidențială, ar urma să răspundă întârziat la aceste amenințări, iar Rusia va repeta scenariul Ucrainei din 2014.

În ianuarie 2025 va avea loc o reuniune specială a Consiliului NATO. Atunci, Polonia și statele baltice ar urma să raporteze despre amenințarea venită din partea Rusiei.

Sub pretextul unei diversiuni, Rusia ar urma să deplasează trupe suplimentare în țările baltice și în Belarus. Această acțiune ar avea loc mai ales în luna martie 2025.

În luna mai 2025, NATO va decide asupra „măsurilor de descurajare credibilă” pentru a preveni un atac rusesc. Vizat de atacul rusesc ar fi „coridorul Suwalk”.

În ziua X, comandantul-șef al NATO ordonă transferul a 300.000 de soldați, inclusiv 30.000 de soldați ai Bundeswehr, către flancul estic.

Purtătorul de cuvânt al Bundeswehr nu a comentat documentul secret:

„În principiu, pot să vă spun că luarea în considerare a diferitelor scenarii, chiar dacă sunt extrem de improbabile, face parte din activitatea militară de zi cu zi, în special în cadrul antrenamentelor”, a spus oficialul.

Înainte de începutul războiului din Ucraina, BILD a publicat o hartă a atacului Rusiei asupra Ucrainei. Atunci au fost făcute publice inclusiv direcțiile de atac.

Fabian Hoffmann, cercetător la Universitatea din Oslo, atrage atenția asupra riscului de conflict între Rusia și NATO.

