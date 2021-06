Prin urmare, a fost creată o clasă specială de aeronave în acest scop. Primul dintre acestea a fost Tupolev Tu-28 și Tu-128. Aceste aeronave ar fi fost șablonul următoarelor avioane de interceptare.

Moștenirea MiG

Aceste design însă, a fost depășit din momentul în care a intrat în funcțiune în anii 1960, MiG-25 fiind în curs de dezvoltare în acel moment. Această aeronavă avea să devină interceptorul definitiv al forțelor aeriene rusești.

Rapid și înarmat cu rachete R-40, MiG-ul era gata să apere frontierele Uniunii Sovietice împotriva tuturor amenințărilor. Acesta s-a adaptat rolurilor tactice, fiind create versiune de recunoaștere, cât și de atac ale MiG-25.

În anii 1980, MiG-25 a fost urmat de MiG-31, sporind performanța de zbor, radar și armament ale aeronavei. Primele versiuni aveau incorporate și un tun, la care s-a renunțat în momentul în care s-a stabilit că nu era necesar pentru un simplu interceptor.

În prezent, MiG-31 este interceptorul de bază al Forțelor Aeriene Ruse și se așteaptă ca acesta să servească până în 2030. Actualizarea acestuia integrează multe arme noi de atac și o modernizarea a sistemelor.

Noul model rusesc

Însă, în august 2018, Rusia a anunțat că vor începe lucrările de proiectare pentru un interceptor de generație nouă, menit să înlocuiască MiG-31. Noul proiect se numește PAK DP. Acesta ar putea transporta o tonă de rachete cu rază lungă de acțiune și ar putea efectua atacuri cu o gamă largă de muniție.

Rusia încă dorește să păstreze MiG, însă acesta are nevoie de un proiect nou care să se plieze pe standardele actuale. Deși este destul de avansat, încă nu face parte din familia PAK. Cu toate că PAK-FA este destul de rapid, MiG-31 are o viteză mult mai mare. Prin urmare, Rusia are nevoie de un avion care să poată depăși limitele de viteză și care ar reuși să intercepteze și să păstreze spațiul aerian în siguranță, conform nationalinterest.org.