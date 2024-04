Rusia a lovit la Harkov. Turnul local de televiziune s-a prăbușit

Rusia a lansat un nou atac cu rachete asupra orașului Harkov din Ucraina, distrugând turnul local de televiziune. Orașul este vizat cu regularitate de atacurile rusești, pentru a-i determina pe localnici să plece.

Imagini cu turnul de televiziune prăbușit sub lovitura unei rachete, cel mai probabil, au apărut pe rețelele sociale. În imagini se poate vedea cu obiectivul se rupe de la jumătate și se prăbușește. Mai mulți localnici au declarat că nu mai au semnal la televizor.

O rachetă rusească lansată luni, 22 aprilie, a lovit turnul de televiziune din Harkov. Momentul a fost surprins de localnici care au postat imaginile pe rețelele de socializare. Într-un astfel de clip se vede cum turnul se rupe de la jumătate și se prăbușește. Din acesta se ridică o coloană de fum.

Guvernatorul Harkov, Oleg Sînegubov, a declarat într-o postare pe rețelele sociale că Rusia a lovit infrastructura de televiziune din oraș

Autoritățile au transmis că în acest atac nu au fost victime omenești.

Turnul de televiziune avea 240 de metri și s-a rupt în două, iar jumătatea superioară s-a prăbușit, a remarcat un jurnalist AFP. De menționat că aceast clădire a fost avariată încă din martie 2022, în primele zile ale atacului lansat din Rusia.

Russia attacks TV tower in Kharkiv. Imagine you working in the office and seeing something like that outside of your window.

pic.twitter.com/00Mp0dC28D

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) April 22, 2024