Riposta Rusiei la ajutorul american pentru Ucraina. Kremlinul, îngrijorat de rachetele ATACMS

Rusia îşi va extinde „zona-tampon” din interiorul Ucrainei, dacă Kievul primește rachete ATACMS cu rază lungă de acțiune. Declarația a fost făcută, la Kremlin, în contextul deblocării ajutorului militar de Congres.

Moscova susține că-și va extinde „zona tampon” în interiorul Ucrainei pentru ca rachetele cu rază lungă de acțiune să nu lovească în teritorul său. Statele Unite pregătesc un pachet de ajutor militar de un miliard de dolari pentru Ucraina. Este primul din pachetul aprobat de Congres, care mai aşteaptă doar semnătura lui Joe Biden.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a comentat posibilitatea ca pachetul de ajutor militar să includă rachete ATACMS. El a spus că Rusia nu și-a schimbat poziția pe această temă. În cazul în care Ucraina va primi astfel de proiectile, Moscova „va fi obligată” să extindă ceea ce numeşte zona tampon din Ucraina.

Oficialul rus a adăugat că problema unor eventuale lovituri asupra depozitelor de rachete cu rază lungă de acțiune „ţine mai mult de competenţa (...) forţelor armate” din Rusia.

El a precizat că Rusia aderă la conceptul anunţat de Vladimir Putin de creare a unei „zone sanitare” în Ucraina. Scopul urmărit este de a proteja teritoriul rus de rachetele cu rază lungă de acţiune.

Ucraina va primi, în noul pachet de ajutor militar și rachete ATACMS cu o rază de acţiune de 290 de kilometri, a relatat TASS care citează CNN. Anterior, Washingtonul a limitat raza de acţiune a rachetelor trimise Kievului la 160 de kilometri. Măsura a fost luată de teama escaladării conflictului cu Moscova. Astfel, forțele militare ale Kievului nu pot lovi teritoriul rusesc.

Preşedintele american, Joe Biden, a afirmat că Statele Unite vor „începe să trimită arme şi echipamente în Ucraina chiar din această săptămână”. Senatul a confirmat votul dat în Camera Reprezentanților sâmbătă. Liderul de la Casa Albă a anunțat că va promulga legea imedita ce va ajunge pe biroul său.

Senatul SUA a adoptat, marţi, un uriaş pachet de asistenţă militară şi economică pentru Ucraina, rezultatul lunilor de negocieri extrem de tensionate şi laborioase din Congres.

CNN reports that long-range ATACMS will be included in the next U.S. military aid package for Ukraine.

Long-range ATACMS have a range of 300+ km, nearly double that of the few ATACMS Ukraine received previously.

