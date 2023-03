Rusia a repetat o tactică de luptă care a eșuat lamentabil la Bucha și a pierdut din nou tancuri esențiale pentru război

Tancurile au devenit din ce în ce mai importante din punct de vedere simbolic și strategic, deoarece atât Ucraina, cât și Rusia s-au pregătit să lanseze noi ofensive în ultimele luni. În timp ce Ucraina așteaptă tancuri occidentale de la aliați îndepărtați, care sunt așteptate să ajungă pe câmpul de luptă în următoarele luni, Rusia a apelat la vehicule militare din epoca Războiului Rece pentru ofensiva sa, potrivit rapoartelor.

Eșecurile tancurilor rusești au fost evidente la câteva săptămâni de la începerea războiului, când atacurile țării asupra orașului Bucha, o suburbie a capitalei Ucrainei, nu au reușit să captureze Kievul și să asigure o victorie rapidă pentru președintele rus Vladimir Putin. În februarie 2022, peste 100 de vehicule militare rusești au descins în orașul în care au avut loc crime în masă și mai multe presupuse atrocități în decursul unei luni, la începutul războiului. Convoiul, despre care forțele armate ucrainene au declarat ulterior că era format din 10 unități de batalioane tactice separate aparținând Rusiei, nu a reușit în cele din urmă să captureze Kievul după ce un ambuteiaj haotic a forțat trupele să se retragă. Șirul lung de tancuri a intrat direct în noroiul de la Bucha, neputând să avanseze și fiind obligat să se abată pe drumuri mai libere.

Încă un eșec pentru ruși

Experții tactici și militari au declarat presei că planul inițial al Rusiei se baza pe discreție și viteză, dar eforturile lui Putin de a-și păstra ascunse schemele se vor dovedi costisitoare. Ordinele de ultim moment au însemnat că trupele au fost lăsate fără tehnologie de comunicare adecvată și erau prost echipate pentru a face față vremii reci. Coloana din afara orașului Bucha era la apogeu, lungă de 56 de kilometri, cu până la 1.000 de tancuri, 2.400 de vehicule de infanterie mecanizată și 10.000 de oameni. Ucraina a avut un succes timpuriu în a arunca în aer poduri și baraje în fața convoiului, forțându-i pe ruși să se reorienteze fără rost. Trupele rusești, împreună cu tancurile lor, au început să se retragă la sfârșitul lunii martie, Ucraina învingând două dintre cele mai mari batalioane prezente în apropierea aeroportului Hostomel, iar alte 370 de camioane militare cu corturi au fost distruse de artilerie, ceea ce a însemnat pierderi timpurii uimitoare pentru Rusia.

Bătălia de la Vuhledar s-a dovedit a fi la fel de nereușită pentru Rusia. Rusia a trimis încă o dată coloane de tancuri, asupra cărora trupele ucrainene au tras de la distanță, ascunzându-se la vederea lungului convoi. La fel ca la Bucha, Rusia nu a reușit să captureze ținta dorită la Vuhledar, făcând aceeași greșeală care i-a costat peste 100 de tancuri în urmă cu un an. Simon Miles a sugerat că nerăbdarea lui Putin a dus la pași greșiți în ofensiva rusă. Miles a subliniat că Rusia a lansat o ofensivă prematură fără a avea rezervele necesare pentru a o duce la bun sfârșit, repetând aceeași greșeală pe care Surovikin, generalul de top al Rusiei, spera că Ucraina ar putea să o facă. Ucraina, pe de altă parte, se află într-o poziție mai bună pentru a absorbi atacurile Rusiei și pentru a lansa propria ofensivă, mai ales cu promisiunea de a primi mai multe arme occidentale. Miles a declarat că nerăbdarea lui Putin va costa mult Rusia, „cel puțin în ceea ce privește costul oportunităților, pentru că ofensiva este atât de slab pregătită încât nu o vor putea exploata semnificativ, sau pentru că vor fi mult mai nepregătiți pentru cea a ucrainenilor”.

Bibliografie:

Snodgrass, E. (2023, March 3). Russia repeated a battle tactic that failed miserably in Bucha and once again lost tanks critical to the war. Business Insider. https://www.businessinsider.com/russia-battle-tactic-failed-bucha-vuhledar-loses-critical-tanks-2023-3