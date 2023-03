La G20, Antony Blinken îi cere lui Serghei Lavrov să „pună capăt acestui război de agresiune”

Secretarul de stat american, Antony Blinken, a declarat, joi, 2 martie, că i-a cerut omologului său rus, Serghei Lavrov, să „pună capăt” „războiului de agresiune” al Rusiei în Ucraina, cu ocazia discuţiei dintre ei în marja unei reuniuni a G20 în India.

„I-am spus ministrului afacerilor externe (rus) ceea ce am spus, ca atâţia alţii, săptămâna trecută la Naţiunile Unite şi ceea ce atâţia miniştri ai afacerilor externe ai G20 au spus astăzi: puneţi capăt acestui război de agresiune, angajaţi-vă într-o dipomaţie semnificativă care poate produce o pace justă şi durabilă”, a declarat Antony Blinken presei.

Cei doi au avut o „scurtă” discuţie în marja negocierilor G20, prima de la începutul războiului în Ucraina, a arătat un oficial american. Mai devreme în cursul zilei, Antony Blinken i-a comunicat omologului lui rus angajamentul Statelor Unite de a susţine Ucraina, şi a presat Rusia să revină asupra deciziei sale de a suspenda tratatul de dezarmare nucleară New Start, a precizat un oficial american sub acoperirea anonimatului.

În marja acestei reuniuni a G20, Serghei Lavrov a stat de vorbă mai devreme cu omologul lui chinez, Qin Gang, a cărui ţară are legături strânse cu Moscova, potrivit france24.com

Rusia îi critică pe occidentali

Cei doi au „respins unanim tentativele de ingerinţă în treburile interne ale altor state, încercările de a impune abordări unilaterale prin şantaj şi ameninţări”, potrivit unui comunicat al diplomaţiei ruse.

În faţa omologilor săi din G20, şeful diplomaţiei ruse a criticat comportamentul obscen al unei serii de delegaţii occidetale care au transformat lucrul de pe agenda G20 într-o farsă”, potrivit agenţiei publice ruse TASS.

Prim-ministrul indian provoacă G20: „Guvernarea mondială a eșuat”

Prim-ministrul indian Narendra Modi a deschis, joi, o reuniune a G20, cerând grupului să-și depășească diviziunile asupra Ucrainei, declarând că guvernanța globală „a eşuat” în abordarea provocărilor stringente cu care se confruntă lumea

India, care în acest an prezidează Grupul celor Douăzeci (G20), are o prietenie de lungă durată cu Rusia și nu a condamnat invadarea Ucrainei. New Delhi este, de asemenea, un client major al Moscovei în domeniul militar și și-a crescut importurile de petrol rusesc în ultimul an, spre deosebire de țările occidentale.

Un semn al diviziunilor din cadrul G20, șeful diplomației americane Antony Blinken a avertizat că nu intenționează să se întâlnească cu omologul său rus Serghei Lavrov.

„Trebuie să recunoaștem cu toții că multilateralismul este în criză astăzi”, a spus Narendra Modi într-o declarație preînregistrată la deschiderea unei reuniuni a miniștrilor de externe G20.

„Experiența ultimilor ani – criză financiară, schimbări climatice, pandemie, terorism și război – arată în mod clar că guvernarea mondială a eșuat”, a subliniat el.

India dorește ca președinția sa G20 din acest an să se concentreze pe probleme precum reducerea sărăciei și încălzirea globală. Dar războiul din Ucraina a umbrit până acum alte puncte de pe ordinea de zi.

„Toți avem pozițiile și perspectivele noastre cu privire la modul de rezolvare a acestor tensiuni. Ca economii majore din lume, avem și o responsabilitate față de cei care nu sunt prezenți acum”, a declarat dl Modi.

Joi, în capitala Indiei, ministrul francez de externe Catherine Colonna a cerut G20 să „dea însă un răspuns clar”, așa cum a făcut la summitul de la Bali de anul trecut, la războiul Rusiei din Ucraina și să dea dovadă de „simț al responsabilităților comune și nu de o fragmentare, o opoziție sistematică”.

Este un „război murdar, care, în plus, este dus cu încălcarea tuturor legilor războiului și a simplei umanități”, a spus doamna Colonna în discursul adresat G20.

Miercuri, șeful diplomației Uniunii Europene Josep Borrell s-a declarat convins că India va profita de această întâlnire a G20 pentru „a face Rusia să înțeleagă că acest război trebuie să se încheie”.

„Succesul reuniunii [G20] va fi măsurat prin ceea ce putem face în privința acestei probleme”, a subliniat Borrell în faţa presei.

Serghei Lavrov va profita de participarea sa la G20

Pe marginea discuțiilor, șeful diplomației UE urmează să se întâlnească cu ministrul chinez al Afacerilor Externe, Qin Gang, într-un moment în care Statele Unite acuză China că dorește să furnizeze arme Moscovei – acuzaţie pe care Beijingul o neagă. Joi, în India, șeful diplomației americane Antony Blinken se va găsi în aceeași cameră cu omologul său rus Serghei Lavrov, pentru prima dată din iulie anul trecut și o întâlnire anterioară a G20.

Ultima lor întâlnire față în față datează din ianuarie 2022, cu câteva săptămâni înainte de invadarea Ucrainei de către Rusia.

Serghei Lavrov va profita de participarea sa la G20 pentru a ataca Occidentul, potrivit unui comunicat de presă al ministerului său.

„Politica distructivă a Statelor Unite și a aliaților săi a adus deja lumea în pragul catastrofei, a încetinit dezvoltarea socio-economică și a înrăutățit grav situația celor mai sărace țări”, se arată în documentul publicat marți, notează lalibre.be

Reuniunea de la New Delhi dintre miniștrii de externe ai G20 vine după cea a miniștrilor de finanțe, care nu au putut conveni sâmbătă asupra unei declarații comune din cauza divergențelor legate de conflictul din Ucraina.

China și Rusia sunt singurele țări din G20 care nu au validat paragrafele documentului care se referă la „războiul din Ucraina”.

(Traducerea Rador)