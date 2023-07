Rusia a acuzat Ucraina de atac terorist. Cinci drone au fost doborâte în apropiere de un aeroport din Moscova

Rusia a acuzat Ucraina că a lansat un „atac terorist” cu drone în apropiere de Moscova. Toate aterizările și decolările de pe aeroportul Vnukovo din Moscova au fost restricționare timp de aproximativ trei ore. Ministerul rus al Apărării a anunțat că au fost interceptate cinci drone ucrainene în apropiere de capitală în dimineața zilei de marți, 4 iulie.

This morning, a kamikaze drone struck on the territory of one of the military facilities in Kubinka (#Moscow region). The Vnukovo airport in Moscow was also attacked, reports Russian media. pic.twitter.com/3OCHuN6YUR

— NEXTA (@nexta_tv) July 4, 2023