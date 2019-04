Ruleta rusească, relația șocantă a lui Donald Trump cu Vladimir Puțin dezvăluită de un jurnalist american celebru

Ruleta rusească, de Michael Isikoff, este povestea amestecului Rusiei în procesul electoral american





Volumul prezintă povestea șocantă a relației dintre Donald Trump și Vladimir Putin, surprinzând toate aspectele esențiale cuprinse între momentul iunie 2013, când magnatul american își exprima pe Twitter dorința de a deveni „noul cel mai bun prieten“ al președintelui rus, și felicitările pe care omul forte de la Kremlin i le-a transmis lui Trump, în noiembrie 2016, ca urmare a câștigării alegerilor prezidențiale din Statele Unite ale Americii.

Aprecieri critice: „Incredibila, cumplita descriere a atacului Moscovei asupra democrației americane, ca parte a unei operațiuni secrete de influențare a alegerilor din SUA și de sprijinire a lui Donald Trump în câștigarea cursei pentru Casa Albă.“ New York Times

Despre autori: Michael Isikoff este jurnalist de investigație și a lucrat pentru Washington Post, Newsweek și NBC News. El este autorul a două bestselleruri, bine cotate de New York Times Uncovering Clinton: A Reporter’s Story șiHubris: The Inside Story of Spin, Scandal, and the Selling of the Iraq War (scrisă împreună cu David Corn).

David Corn, bine-cunoscut comentator politic, este unul dintre cei mai apreciați jurnaliști veterani americani, fiind șef al biroului de la Washington al revistei Mother Jones și analist al postului MSNBC.

Ruleta rusească

MICHAEL ISIKOFF și DAVID CORN

NOTĂ

Este o adevărată provocare să scrii o carte despre un scandal care încă nu s-a încheiat – din moment ce povestea şi anchetele continuă să se desfăşoare, cu noi dezvăluiri, posibile citaţii şi incriminări. Multe dintre sursele noastre rămân implicate în această controversă şi, în consecinţă, au ezitat să vorbească deschis. Cu toate acestea, ele au fost dispuse să ne furnizeze informaţii de background importante şi esenţiale, ceea ce înseamnă că noi puteam folosi materialul fără să le menţionăm numele. Citatele atribuite personajelor din această carte se bazează pe interviuri atât cu aceste persoane, cât şi cu acelea care aveau cunoştinţă de respectivele declaraţii.

Pentru această carte am intervievat peste o sută de oficiali ai administraţiei Obama, oficiali ai administraţiei Trump, foşti şi actuali membri ai comunităţii de informaţii din Statele Unite, jucători- cheie ai campaniilor lui Trump şi Clinton, parteneri de afaceri ai lui Trump, experţi în securitate cibernetică şi mulţi alţii. Am înaintat Casei Albe o lungă listă de întrebări cu privire la acţiunile lui Donald Trump ca om de afaceri, candidat şi preşedinte. La cele mai multe dintre acestea, Casa Albă nu a dat niciun răspuns. În puținele cazuri în care Casa Albă a răspuns, am menţionat acest lucru în text.

În timpul alegerilor din 2016, multe elemente ale scandalului Trump–Rusia nu au fost relatate de către presă. De atunci, mai multe instituții media au făcut eforturi impresionante pentru a dezvălui aspecte importante ale acestei afaceri de amploare. Anumite părţi din relatările noastre se bazează pe aceste articole de presă, iar în notele de subsol menţionăm câteva dintre cele mai semnificative contribuţii.

