Rudy Giuliani susține că Donald Trump i-a cerut să plece cu documente secrete acasă 

Rudy Giuliani a spus că a fost la Mar-a-Lago unde a analizat declarațiile fiscale ale unor oameni foarte bogați. Incidentul a avut loc imediat după ce Donald Trump a devenit președintele Statelor Unite ale Americii.

Ascunderea unor documente

„Când eram avocatul lui, am petrecut 10 zile consecutive la acea locație”, a spus Giuliani. „ Nu am plecat cu nici un document de acolo”. Donald Trump i-a spus că ar putea să plece cu anumite documente acasă pentru a le studia în detaliu. „Nu am de gând să iau declarațiile fiscale ale lui Wilbur Ross la mine acasă. Aș putea să le rătăcesc!”

În acest context, Giuliani a decis să ascundă documentele într-un mic seif în biroul său din Mar-a-Lago. Giuliani a mai spus că documentele secrete sunt „foarte, foarte ciudate” și „deseori conțin o mulțime de informații importante”.

În timpul percheziției asupra proprietății lui Trump, Mar-a-Lago, FBI-ul a confiscat mai multe documente clasificate, inclusiv unele marcate ca „top secret”. Departamentul de Justiție investighează dacă Trump a încălcat vreuna dintre cele trei legi federale – inclusiv Legea privind spionajul – păstrând documentele la reședința sa din Florida. Donald Trump a susținut că documentele găsite au fost deja declasificate, potrivit Business Insider.