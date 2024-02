Suma încasată de Roxana Nemeș după patru săptămâni de Survivor All Stars

În trecut, Roxana Nemeș a suferit o intervenție chirurgicală pentru endometrioză, o afecțiune gravă care poate cauza infertilitate la femei și dureri cronice.

Starea medicală a vedetei nu era în cea mai bună formă, iar după mai multe investigații, medicii au decis că este mai bine pentru ea să se întoarcă acasă.

Câți bani a luat Roxana Nemeș pentru timpul petrecut la Survivor All Stars

Roxana ar fi părăsit competiția cu o sumă considerabilă în buzunar, de câteva mii de euro. Se spune că ar fi primit 5.000 de euro pe săptămână de la Pro TV.

Astfel, având în vedere că a participat timp de patru săptămâni la competiție, artista s-a întors acasă cu 20.000 de euro, potrivit Cancan.

Roxana Nemeș a declarat, imediat după anunțul eliminării, că experiența Survivor și s-a simțit onorată să participe din nou cu cei mai buni concurenți ai competiției.

Artista s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate

Daniel Pavel, gazda emisiunii de la Pro TV, a anunțat plecarea Roxanei Nemeș în ediția de joi seara.

Artista a fost aproape să izbucnească în lacrimi când a auzit că trebuie să se întoarcă în România.

„Sunt foarte emoționată, mă țin foarte tare ca să nu lăcrimez, pentru că am iubit experiența Survivor și am iubit experiența Survivor All Stars. A fost o onoare și o mândrie să fiu aici printre cei mai buni și vă mulțumesc din suflet tuturor.

Mi-am promis mie și familiei mele că nu o să fac rabat la sănătate”, a spus Roxana Nemeș, când a aflat că pleacă din emisiune.

Roxana Nemeș, primele declarații după eliminare

După ce a părăsit Survivor All Stars, Roxana a declarat că este împăcată cu parcursul ei în concurs. Mai ales că și-a propus să stea în junglă atât timp cât nu îi este afectată sănătatea.

Roxana Nemeș spune că de data aceasta au fost trasee mai grele, iar lipsa mâncării a fost foarte greu de suportat.

„Traseele au fost mult mai grele, în comparație cu primul sezon. Și lipsa hranei. Care a fost ceva rău de tot. Eu nici nu am mai mâncat cocos de data asta, având problemele din sezonul trecut, când m-am îmbolnăvit de bilă din cauza cocosului.

Deci, practic, într-o lună am câștigat mâncare, doar de două ori. Iar în rest ai doar cocos. Dar am ales să nu mai mănânc. Îți dai seama prin ce foame am trecut”, a declarat aceasta pentru click.ro.