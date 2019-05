Veşti cumplite pentru Rona Hartner. Doctorii fac totul pentru salvarea vieţii artistei

După operaţia de cancer de colon, artista Rona Hartner a mai primit o veste proastă din partea medicilor. Ei au descoperit, în urma investigaţiilor medicale că Rona are embolie pulmonară.





Artista este în continuare internată la o o clinică din Franţa unde urmează un tratament foarte complicat pentru acea tumoră de care a fost operată, potrivit antena3.ro

Pe pagina sa de socializare, Rona şi-a anunţat fanii că este internată în spital şi nu poate să ajungă în România la spectacolul programat pentru data de 25 mai de la Sala Palatului

Rona este o femeie credincioasă şi încă de la prima zi de internare în spital ea se roagă incontinuu pentru viaţa ei.

„Dragilor, veștile apar încetul cu încetul. Am aflat că am o embolie pulmonară și nu o să pot să ajung la Sala Palatului pe 25 mai. Am embolie pulmonară și nu e de glumă. Rămân la spital, știu că vă gândiți la mine și vă rugați pentru mine. Deci nu pot să vin în România, în perioada asta oricât mi-aș dori de mult. Vă pup”, este anunțul făcut de Rona Hartner pe Facebook.

