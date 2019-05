Rona Hartner se luptă cu o boală cumplită. Încercări disperate ale mamei artistei pentru a-şi ţine fata în viaţă. „Mama îmi face acatistul...”

De mai multe luni de zile artista Rona Hartner se luptă cu cancerul de colon. Boala a fost depistată după un control de rutină la o clinică din Franţa. Acum, după două operaţii, Rona urmează tratamentul cu citostatice





De pe patul de spital, actriţa îşi ţine fanii la curent cu starea sa de sănătate. Recent .s aconfesat prietenilor şi fanilor ei spunând că mama ei „face acatistul izbăvirii de boală şi eu fac rugăciuni!", potrivit romaniatv.net

„Sunt cu mama la spital, fac a doua cură de chimioterapie şi e ok, o suport. Acum o suport, să vedem reacţia de mâine încolo. Am zis să dau câteva veşti. Eu sunt liniştită în Franţa. Aici fac chimioterapia. Mama îmi face acatistul izbăvirii de boală şi eu fac rugăciuni care îţi asigură vindecarea corpului şi a sufletului. (…) Astăzi durează cam şase ore şi pe urmă mă duc pe malul mării să beau o cafea. Am luat şi o decizie foarte importantă: să nu mai suport să fiu aşa călcată în picioare şi să le spun ce cred pentru că este important", a spus Rona Hartner.

