Romprest susține că deșeurile rezultate de la persoanele carantinate sunt încadrate de către Instititul Național de Sănătate Public, la cateforia deșeurilor infecțioase.

”Pe aceasta cale, aducem la cunostinta opiniei publice faptul ca Romprest, a intreprins toate demersurile pentru a aduce la cunostinta autoritatilor competente, autoritati locale, de mediu si sanatate publica, problema gestionarii deseurilor rezultate de la personele aflate in carantina institutionalizata.

Mentionam in acest sens, incadrarea data de catre Institutului National de Sanatate Pubica din cadrul Ministerului Sanatatii, ce reglementeaza clar, conform legislatiei in vigoare, regimul deseurilor rezultate de la persoanele suspecte/confirmate cu noul Coronavirus, aflate in supraveghere in centrele de carantina, respectiv acela de deseuri infectioase, conform Ordinului MS 1226/ 2012.

Atragem inca o data atentia, ca, prin lipsa de cunoastere a legislatiei si prin lipsa decizionala la nivelul autoritatilor, este periclitata grav atat sanatatea lucratorilor din salubritate cat si a populatiei generale, periclitandu-se, totodata, posibilitatea Romprest, cel mai mare operator de Salubritate din tara, de a mai putea presta serviciul de utilitate publica in regim de continuitate, in Starea de Urgenta, fara precedent, cu care ne confruntam.

Consideram ca, in cel mai scurt timp, trebuie adoptate masuri urgente privind regimul deseurilor, atat privind colectarea si transportul cat si depozitarea, avand in vedere ca in etapa de alerta imediat urmatoare, in care persoane pozitive vor ramane la resedinta/domiciliu, toate deseurile municipale vor putea fi considerate potential contaminate.

In acest sens, Romprest a transmis catre autoritatile competente adrese prin care solicitam un plan de masuri organizat pentru gestionarea acestei situatii cu potential de influenta majoră asupra raspandirii noului coronavirus. Totodata, le solicitam autoritatilor de a preciza regimul deseurilor ce vor trebui colectate de la Centrele de Carantina infiintate in cadrul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, tot in scopul de a evita raspandirea noului Coronavirus in randul populatiei, si mai ales, in randul personalului Romprest, care este obligat sa asigure serviciul de Salubritate in regim de continuitate. Asadar, raspunsurile autoritatilor competente inca se lasa asteptate.

Mai mult, tot din cauza lipsei de reactie a autoritatilor publice de la nivelul Capitalei, respectiv a implementarii unor masuri organizatorice cu respectarea cadrului legal, Romprest, in calitate de operator privat de Salubritate, in perioada 20-21.03.2020, a inteles sa dea curs solicitarii Primariei Sector 1 Bucuresti de a face o interventie demostrativa cu flota companiei dedicata activitatilor de dezinfecte, in aria Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, inclusiv la un centru de carantina, fara, insa, a urmari crearea unor obligatii financiare in sarcina autoritatilor locale, considerand demersal ca fiind un gest de responsabilitate civica. Astfel, Romprest a folosit material biocid autorizat si recomandat in lupta cu noul Coronavirus, care a fost aprovizionat in mod independent de catre compania noastra, intrucat autoritatile statului nu au inteles sa acorde sprijin celui mai mare operator de Salubritate din Romania, care are, totodata, autorizate si activitatile de Dezinfectie, Dezinsectie si Deratizare in intreaga raza teritoriala a Mun. Bucuresti, in baza Autorizatiei nr. 168/1795811/23.12.2019, in vederea aprovizionarii cu materiale necesare prevenirii raspandirii noului Coronavirus, dar nici in vederea dotarii personalului propriu cu materiale de protectie, ce sunt imperios necesare in timpul prestarii serviciilor de colectare si transport deseuri municipale.

Compania Romprest si-a aratat disponibilitatea pentru continuarea acestei activitati de dezinfectie pe raza Sectorului 1, dar, chiar si pana la acest moment acestea au ramas fara raspuns din partea autoritatilor, or, in conditiile Pandemiei de Coronavirus, Romprest nu isi poate asuma dezinfectia celui mai mare sector al Capitalei, fara a avea un cadru legal si contractual bine stabilit, pe baza unui program de masuri adoptat de catre toate autoritatile competente.

In acelasi timp, mentionam faptul ca Romprest a procedat la colectarea si transportul deseurilor municipale de la anumite centre de carantina din Sectorul 1 Bucuresti (compania noastra detinand inregistrari video in acest sens) pe baza de comanda scrisa, totodata, autoritatile asigurandu-ne, in scris, de faptul ca respectivele deseuri nu sunt contaminate, si ca putem presta aceste servicii in conditii de siguranta si legalitate (intrucat Romprest nu are capacitate si nici nu detine autorizatiile necesare a colecta si transporta deseuri infectioase, precum cele rezultate de la persoanele suspecte/confirmate cu noul Coronavirus, asa cum au fost ele catalogate de catre Ministerul Sanatatii, respectiv de catre Centrul National de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar). Mai mult, in vederea prestarii activitatii in regim de siguranta a personalului propriu, prealabil colectarii, Romprest a procedat la dezinfectia, respectivelor deseuri ridicate din centrele de carantina.

Toate aceste afirmatii ale Viceprimarului Capitalei, vin pe fondul unei vendete personale, urmare a anchetei penale ce a fost demarata la plangerea formulata de catre Romprest, cu privire la colectarea de catre firma din Adunatii Copaceni, a deseurilor din parcurile Capitalei, si ingroparea acestora in albia Raului Arges, de unde intreaga populatie a Bucurestiului este alimentata cu apa potabila, avand concursul Companiei Municipale Parcuri si Gradini ce este in subordinea PMB. In acelasi timp Romprest mentioneaza faptul ca nu are nicio afinitate/afiliatie politica, de niciun fel.

Asadar, pe aceasta cale, Romprest tine sa asigure Mass-Media si intreaga populatie, de faptul ca va continua sa presteze activitatile autorizate in regim de continuitate, cu acelasi profesionalism de care a dat dovada pana acum, adoptand masuri conforme situatiei de criza in care ne aflam, in deplina legalitate si cu aceeasi probitate profesionala. Totodata, Romprest isi rezerva dreptul de a actiona in fata organelor competente toate si orice persoana care se va dovedi vinovata de prejudicierea companiei noastre, in orice mod, inclusiv prin afirmatii calomnioase,defaimatoare sau nereale”.

