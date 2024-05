Sport Romario s-a reapucat de fotbal. Legendarul brazilian va juca altături de fiul lui, Romarinho







Romario a încălțat din nou ghetele de fotbalist, într-un meci al echipei pe care o patronează, America de Rio de Janeiro, împotriva celor de la Petropolis. Deși starul brazilian are 58 de ani, stariul brazilian susține că dacă ar mai juca la nivel înalt ar fi capabil să marcheze peste „2.000 de goluri”. Asta pentru că jucătorii din ziua de astăzi sunt extrem de slabi și aleargă ei în loc să alerge mingea.

Romario s-a reapucat de fotbal

Campion cu Brazilia la Campionatul Mondial din 1994, Romario a dat un interviu în care și-a prezentat viziunea despre fotbalul din zilele noastre. Anii au trecut și peste superstarul brazilian, încărunți, fostul fotbalist nu a uitat joaca cu mingea. Devenit senator între timp, Romario are un tonus bun, iar spontaneitatea și carisma încă nu l-au părăsit.

„Am fost întotdeauna foarte direct, iar la un moment dat am fost ales cel mai bun jucător al lumii şi cel mai bun prin locurile în care am trecut. Întotdeauna am fost foarte responsabil pentru victorie, dar şi pentru înfrângeri", a precizat superstarul brazilian.

Declarat cel mai bun fotbalist de Campionatul Mondial din 1994, Romario a îmbrăcat din nou tricoul de jucător într-un meci disputat de echipa pe care o patronează în divizia secundă a Campionatului Carioca.

S-a antrenat timp de trei săptămâni

La cei 58 de ani ai săi, fostul fotbalist s-a antrenat 3 săptămâni pentru a putea face față efortului, mai ales că l-a avut ca și coechipier pe fiul său, Romaringo, cooptat de altfel, în echipa controlată de Romario.

„Cred că pe teren, succesul meu ar fi mai mare astăzi pentru că băieţii sunt foarte slabi. Aleargă prea mult. Şi pe vremea mea, fotbalul era fizic, dar jucătorii erau mult mai tehnici şi inteligenţi. Sunt sigur că astăzi aş înscrie peste 2.000 de goluri", a mai spus Romario.

Romario va juca până în luna decembrie

Romario va evolua până la finalul anului la echipa pe care o patronează. În tot acest timp, superstarul brazilian va fi remunerat cu salariul minim, iar banii îi va dona clubului. Ultimul meci ca profesionist l-a jucat în 2009, chiar în tricoul echipei pe care astăzi o patronează.