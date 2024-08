Social Românul care a înjunghiat fetița din Londra nu era om al străzii. Noi detalii ies la iveală







Ion Pintaru, românul care a înjunghiat o fetiță de 11 ani din Londra, nu era un om al străzii, așa cum au spus anchetatorii. Tânăra s-a ales cu răni la nivelul feței, umărului, încheieturii mâinii și gâtului după atac. Inițial, s-a zis că agresorul era un om al străzii, dar realitatea este alta, conform rețeteșivedete.

Ion Pintaru nu era un al străzii

Daniel Negrea, un internaut, a analizat profilul de Facebook al bărbatului și a ajuns la concluzia că Pintaru suferă de schizofrenie. El a spus că Pintaru considera că mamele singure nu merită să-și păstreze copilul.

„Astăzi după-amiază am reușit să navighez pe cele două pagini de Facebook ale sale (Ioan Alexandru Pintaru și Alexandru Pantaru), care acum sunt blocate, iar concluzia mea este că a dezvoltat o boală mintală, probabil schizofrenie. Atacul său a fost unul țintit împotriva fiicei unei presupuse mame singure. Cred că convingerile sale delirante erau că mamele singure nu merită să-și păstreze copilul. El avea și el o fiică, dar nu menținea relația cu mama acesteia și cu fiica sau nu i se permitea să o facă”, a spus internautul.

Ar fi fost un copil traumatizat

Internautul consideră că Pintaru a fost un copil traumatizat și probabil abuzat, deoarece a distribuit un videoclip cu o situație de abuz familial și a comentat spunând că în unele familii așa este. În altă postare, agresorul și-a criticat mama. Ultimele sale postări erau macabre, iar una se referea la S.A.T.A.N. ca fiind singura entitate care l-a recompensat și apreciat.

Daniel Negrea a mai spus că acest bărbat nu a fost diagnosticat la timp și nu a fost raportat de administratorii rețelelor sociale autorităților pentru postările sale macabre. Acesta a declarat că Pintaru era un șofer de camion care trăia în Anglia într-un spațiu de cazare comună. Internautul a mai spus că cel care a înjunghiat-o pe fetiță descărca și livra containere de pe nave și că nu era om al străzii.

Un alt utilizator, Freddie Farnden, a descoperit că românul care a înjunghiat-o pe fetița de 11 ani avusese chiar și o entitate juridică înregistrată în UK, dar dizolvată în 2018. Contabila lui Pintaru a spus că acesta trebuia să se întâlnească cu ea chiar în ziua în care a atacat-o pe minoră.

Ce spune contabila lui Ion Pintaru

Contabila a spus că Ion Pintaru își schimbase atitudinea în ultima vreme și că se vedea că are probleme mintale. Ea i-a recomandat acestuia să meargă la psiholog, dar a zis că nu are nevoie de ajutorul nimănui.

„Din păcate, după ultima discuție purtată cu acesta, care a durat două ore și a avut loc înaintea atacului de la Leicester Square, mi-am dat seama că ceva s-a întâmplat cu el, în ultima vreme, pentru că părea că are probleme mintale.Îmi tot repeta la telefon că părinții vor să-l omoare și că au încercat de când era mic să-l facă homosexual pentru că ei își doreau o fată. Insista că fosta soție, cu care are un copil, este de partea părinților, că toată lumea este împotriva lui și că nu are voie să-și vadă copilul… L-am sfătuit să discute cu un psiholog, dar mi-a spus că nu are nevoie…”, a spus contabila.