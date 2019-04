Colaborarea militară româno-germană de la Moreni s-a transformat în război

Sindicaliștii de la fabrica de transportoare blindate vor să scape de contractul cu Rheinmetall pentru a putea produce Piranha 5, împreună cu americanii de la General Dynamics.





Uzina Automecanică Moreni și furnizorul german de tehnologie militară Rheinmetall au semnat actul constitutiv al societății mixte Romanian Military Vehicle Systems. Ceremonia s-a desfășurat sub egida Ministerului Economiei și în prezența președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. În principal, RMVS va fabrica, vinde și asigura mentenanța transportorului blindat de trupe 8x8 (TBT 8x8), produs realizat în comun de join-venture-ul româno-german, anunța Guvernul României pe 14 iunie 2017. Negocierile cu nemții începuseră în timpul guvernului tehnocrat, secretarul de stat din ministerul Economiei de la acea vreme, Niculae Banea, spunându-i, atunci, liderului de sindicat Constantin Bucuroiu, de la Automecanica Moreni, că-i va pupa mâinile când se va realiza societatea mixtă.

„Nu au făcut nimic”

După trei ani și jumătate, nemții nu au mișcat un deget, societatea mixtă având un singur angajat, pe directorul general care e un german ce nu trece pe acolo, ne-a declarat ieri Constantin Bucuroiu. El susține că RMSV a făcut, totuși, ceva. A cerut 300 de milioane de euro de la statul romîn pentru desfășurarea programului, din care 9 milioane numai pentru instruire și 39 pentru proiectare. Între timp, cei 300 de angajați de la Automecanica veche se ocupă doar cu reparații și vopsitul blindatelor vechi, produse de societate în cei 50 de ani de existență, pentru că negocierea contractului pentru firma mixtă nu s-a făcut corect, nevorbinduse nimic despre forța de muncă: „Salariile se iau cu mare efort. Media de vârstă a angajaților este de 54 de ani. Dacă se respectau promisiunile se creau noi locuri de muncă și stabilitatea lor, ceea ce și ar fi atras tineri. Eu ceream pentru Programul TBT 8 milioane de euro şi ei, nemții, numai pentru instruire vor 9 milioane de euro. Pe cine instruiesc ei, când în trei ani şi jumătate nu au fost în stare să angajeze nici măcar doi oameni acolo, de ochii lumii? Nu au făcut nimic. După trei ani şi jumătate stau cu o societate mixtă, mă laud că am făcut o societate mixtă cu nemţii, dar salariaţii mei trebuie să mănânce azi”.

Blestemul articolului 8

Marea problemă a salariaților de la Moreni este articolul 8 din contractul dintre Rheinmetall și Automecanica, care stabilește că, atât timp cât societatea mixtă există, vechea societate nu poate colabora cu firme concurente. Asta în condițiile în care americanii de la General Dynamics și-au arătat disponibilitatea să coopereze cu Automecanica. „Sindicatul a avut discuţii cu cei de la General Dynamics din România, am ajuns la concluzia că Moreniul ar fi de mare ajutor pentru realizarea transportorului de la Uzina Mecanică Bucureşti, Piranha 5, şi chiar să dezvoltăm noi, împreună cu ei, un transportor flotabil, pentru că ei nu au flotabil. Pentru lucrul acesta noi ar trebui de fapt să facem o singură mişcare, să scăpăm de partea germană, care nu a venit cu absolut nimic. Suntem legați de mâini și de picioare. Este o greşeală a celor care au semnat acest contract. Este o greşeală a conducerii Uzinei Automecanica Moreni, iar noi sindicatul încercăm să îndreptăm lucrurile. Am fost la domnul ministru Bădălău care mi-a dat dreptate. Și domnul Fifor, când era ministru, a spus că e un contract păgubos care trebuie renegociat. În discuţiile cu partea americană le-am spus că noi putem să-i sprijinim foarte mult în triunghiul acesta, UM Bucureşti – Uzina Automecanica Moreni – General Dynamics, să dezvoltăm acest transportor împreună, să-i sprijinim cu partea de sudurăasamblare unde noi stăm foarte bine, mai ales că în Bucureşti forţa de muncă se găseşte din ce în ce mai greu şi nu se descurcă. Asta o dată. Al doilea lucru este că am putea dezvolta acel Transportor Blindat de Trupe (TBT), pe care l-am putea urca pe structura lui Piranha 3, îmbunătăţită, să facem un transportor comun, Automecanica Moreni cu General Dynamics. Este o soluție pentru prezent, dar și pentru viitor”, a precizat liderul de sindicat.

