Românii vor avea identitate digitală în 2023. Anunțul făcut de Sebastian Burduja

Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Sebastian Burduja, susține că până la jumătatea anului 2023, cel târziu, va fi realizată o identitate digitală și un nou mod prin care cetățenii vor putea fi identificați de instituțiile statului. Este vorba despre recunoașterea facială.

„Sunt și lucruri pozitive când vine vorba de România zilelor noastre. Dacă ne uităm la economia digitală și la indexul DESI, așa cum am spus suntem ultimii, dar suntem pe locul 4 în Europa când vine vorba de numărul absolvenților de IT. Suntem pe poziția a treia când vine vorba de numărul specialiștilor IT care sunt femei. Și cred că aceste este un lucru bun. Și în același timp vreau să vă spun și partea negativă.”.

Absolvenții români în IT pleacă în afara țării

Cu toate acestea, deși suntem pe poziția a patra când vine vorba de absolvenți IT, suntem ultimii în Europa când vine vorba de specialiști IT. Acest lucru înseamnă că mulți din experții din țară odată ce termină facultatea pleacă în căutarea unor oportunități mai bune în afara României. Așadar, ministrul susține că România trebuie să schimbe ceva pentru că așa cum s-a spus deja: dacă nu ai oamenii care să realizeze aceste procese, care să le îndeplinească, atunci nu ai cum să obții un progres.

Așadar, Burduja e de părere că primul pas care trebuie făcut este esențial. Este vorba despre identitatea digitală. Trebuie ca fiecare cetățean să aibă o identitate digitală pentru a beneficia servicii publice digitale. Pentru că altfel statul nu poate să garanteze că eu sunt într-adevăr persoana care solicită un anumit serviciu. Până la mijlocul anului viitor, cel mai târziu, românii vor avea o identitate digitală.

Investiții majore pregătite în România, prin PNRR, în domeniul digitalizării

Din 2023, românii își vor putea înmatricula online mașina și vor putea efectua diverse procese, plăți, pentru a eficientiza timp. Identitatea digitală va juca un rol esențial în acest sens. În plus, un al doilea proiect major reprezintă crearea cloudului guvernamental, o investiție de 600 de milioane de euro, care a fost asumată prin PNRR de Guvernul Cîțu – PNL, USR și UDMR.

O a treia componentă majoră este reprezentată de înființarea Coaliției Naționale pentru Competențe Digitale. Aceasta are ca scop să ajute populația care nu se descurcă să utilizeze noile tehnologii

Alte 100 de milioane de euro reprezintă fonduri europene vor fi investite pentru a crea un hub național pentru inteligența artificială, care „va aduce laolaltă inteligența din diaspora și mințile care sunt în țară”. Prin acest hub se va face cercetare avansată pe IA, iar rezultatele vor fi transferate către tehnologie, potrivit Bursa.ro.