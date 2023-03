Românii preferă să cumpere pantofi din China. Prețul mediu pentru o pereche este foarte mic

China este una dintre țările care exportă foarte multe produse în toate colțurile lumii. Un exemplu în acest sens sunt pantofii care pleacă din această țară. România importă 66 de milioane de perechi de pantofi în fiecare an, iar o treime din totalul lor vin direct din China. Prețul unei singure perechi este în medie de trei dolari, aproximativ 14 lei.

În plus, acest procent poate fi chiar mai mare pentru că un vânzător înmagazinează, de cele mai multe ori, producția pe care o are din diferite colțuri ale lumii în depozitele sale centrale. Aceste depozite se află, de regulă, în țara de origine a magazinului. Ulterior, marfa pleacă în toate statele unde compania respectivă are prezență de retail.

De ce aleg românii să se încalțe cu pantofi din China

Produsele de pe rafturile magazinelor care provin din China au o etichetă pe care scrie că sunt importante dintr-o piață intermediară, precum este cea din Polonia sau Germania, state în care companii mari din industie își au sediul. Printre acestea se numără CCC şi Deichmann. În ciuda diversității perechilor de pantofi produse în Occident, numărul de produse importate de România direct din China este destul de mare.

Românii aleg să cumpere și să se îmbrace cu produse fabricate în China pentru că acestea au prețuri destul de mici comparativ cu aceleași lucruri făcute în Occident. O pereche de pantofi din China poate costa chiar și trei dolari, iar românii pun accent pe prețul scăzut și nu pe calitatea produsului.

Acest lucru se întâmplă în contextul în care țara noastră este unul dintre cei mai mari producători de încălţă­minte de piele, bunuri scumpe, high-end, potrivit World­Foot­wear, o platformă ce analizează industria mondială de încălţăminte. Pantofii nu sunt singurele produse pe care România le importă în număr destul de mare din China. Produsele care sunt fabricate de companii chinezești se găsesc atât pe rafturile supermarket-urile, dar și ale magazinelor de electronice.