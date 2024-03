Românii decid dacă supermarketurile se închid în weekend. Autoritățile vor un studiu de oportunitate

Supermarketurile vor fi închise în weekend doar dacă românii vor hotărâ astfel, susține ministrul Agriculturii. În acest sens, autoritățile intenționează să elaboreze un studiu de oportunitate care să cuprindă și opinia cumpărătorilor.

Măsura de închidere a supermarketurilor și mall-urilor în weekend a fost propusă de Feliciu Paraschiv, vicepreședinte al unei asociații de comercianți. Omul de afaceri este proprietarul unui lanț de marketuri de cartier și ar beneficia direct de pe urma ei. Căci, în vreme ce supermarketurile mari, de peste 1.000 de metri pătrați, vor fi închise, el își va putea menține propriile magazine în funcțiune.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a comentat tema arzătoare a acestor zile, propunerea ca supermarketurile să se închidă în weekend. El a declarat că românii nu pot fi obligați să meargă după program la cumpărături în anumite zile. Drept care, a spus, că va încerca să facă un studiu de oportunitate pe acest subiect. În funcţie de rezultat, se va lua decizia care se impune, în coaliţia de guvernare.

„Discuţia am avut-o la Guvern cu micii retaileri. Dânşii au cerut inclusiv închiderea magazinelor de cartier. Din punctul meu de vedere, cred că nu putem obliga românii să meargă la orele pe care le indicăm noi, ca şi stat român. Sunt convins că foarte mulţi români, în timpul săptămânii, au o activitate intensă la locurile de muncă şi cred că sâmbăta şi duminica era pentru dânşii o recreere foarte mare, astfel încât să poată să îşi facă necesarul de alimente pentru o săptămână”, a afirmat Florin Barbu.

Florin Barbu este de părere că românii ar trebui întrebați dacă sunt de acord ca supermarketurile să fie închise în weekend. El a spus că este nevoie ca oamenii să fie întrebați dacă sunt de acord cu o astfel de decizie.

Propunerea ca supermarketurile să fie închise în weekend a venit din partea vicepreședintelui unei asociații de comercianți, Feliciu Paraschiv. Acesta a prezentat-o la Guvern, în cadrul unei întâlniri cu premierul Marcel Ciolacu, justificând-o prin grija pentru angajați. Feliciu Paraschiv, proprietarul unui lanț de magazine de cartier a propus ca supermarketurile cu o suprafață mai mare de 1000 de metri pătrați să fie închise.

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat că ia în calcul propunerea privind eventuala închidere a supermarketurilor în weekend. El a spus că o astfel de măsură nu este ușoară. Mulți români aleg să meargă la cumpărături în weekend deoarece în timpul săptămânii lucrează.

Eu nu pot să le spun românilor când să se ducă la magazin să îşi cumpere alimente, totuşi e decizia dumneavoastră, a mea, a fiecăruia dintre noi, dar am dat-o în calcul să vedem totuşi impactul. Nu e o decizie uşoară, dar, dacă avem un sistem alternativ viabil, atunci se poate ajunge la o astfel de decizie”, a declarat Marcel Ciolacu.

Propunerea ca supermarketurile să se închidă în weekend a venit din partea Asociației Naționale a Comercianților Mici si Mijlocii. Vicepreședintele organizației, Feliciu Paraschiv este proprietarul unui lanț de marketuri de cartier, care ar beneficia direct de pe urma unei astfel de măsuri.

„Domnul prim ministru ne-a invitat pe noi, pe Asociația Comercianților Mici și Mijlocii și pe Asociația Distribuitorilor din România, pe data de 19, la Palatul Victoria, la o discuție prin care să încercăm să găsim soluții pentru sprijinirea producătorilor români, comerțului românesc, magazinelor românești, scăderea inflației și reducerea prețurilor. Una dintre măsurile pe care noi am propus-o a fost închiderea lanțurilor de supermarketuri și hipermarketuri mai mari de 1.000 de metri, sâmbăta și duminica”, a spus Feliciu Paraschiv.

Cum inițiativa sa nu a avut succes, acesta a plusat. Feliciu Paraschiv a spus că toate magazinele ar trebui să funcționeze în weekend după program scurt.

„Am mers mai departe și am zis: hai să le închidem pe toate sâmbăta și duminica, de la ora 13, sâmbăta până luni dimineață. Au venit comercianții mici și au spus că avem o problemă de perisabilitate. Sunt mărfuri, carne și alte produse refrigerate cu termen scurt de garanție de 3 sau 4 zile, și noi am pierde o zi, o zi și jumătate de garanție și riscăm să pierdem produse, să generăm mai multe expirate, mai multă risipă alimentară. Și am convenit că ar fi cel mai indicat să închidem sâmbătă la ora 13.00 sau 14.00 sau 15.00, la cât se stabilește, și duminică la fel, la ora 13.00, 14.00 sau 15.00”, a mai spus omul de afaceri.