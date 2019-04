România anului 2019. „Mi-am băgat băiatul de tânăr în mormânt, de unde veceu în casă?” Autorităţile au pornit vânătoarea

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) a transmis o circulară către toți primarii din România, prin care le-a cerut să identifice, până la 1 martie 2019, persoanele fizice și juridice care nu s-au racordat încă la sistemul public de canalizare, deși au acces la acesta. Potrivit documentului, primarii trebuie să pună la dispoziția Gărzii Naționale de Mediu lista cu persoanele respective „în vederea luării măsurilor legale care se impun”.





Prin intermediul circularei, MDRAP le-a atras atenția edililor că gospodariile sau firmele din România care au veceuri în curte riscă o amendă între 2,000 de lei și 4,000 de lei. În contextul în care la nivelul ministerului nu există niciun program care să ofere sprijin financiar românilor, așa încât aceștia să aibă posibilitatea de a se racorda la sistemul de canalizare, branșarea se face pe cheltuiala fiecăruia. Iar costurile de aproximativ 1,000 de lei nu sunt deloc de neglijat, pentru un fost CAP-ist de pildă, a cărui pensie valorează câteva sute de lei.

Întrebați de cât timp au buda în curte și cum e să te speli afară, când frigul iernii dă năvală, chipurile giurgiuvenilor din comuna Călugăreni trădează multe stări. Unii sunt sătui până-n gât de condițiile mizerabile în care își duc traiul și îl acuză pe primar că nu a făcut nimic din ce le-a promis, ba mai mult, că s-a îmbogățit peste noapte. Alții, deja resemnați, au renunțat să mai spere extravaganța de ”a face duș fără lighean” sau de a își face nevoile într-o latrină care să nu semene cu un sicriu vertical, improvizat în fundul curții.

Referentul Primăriei Călugăreni a declarat pentru EVZ că sistemul de canalizare începe din satul Uzunu și se termină la Hulubești, dar că nu funcționează. Țăranii din satele Piatra de Cruce, Uzunu, dar și din cele vecine, precum Mihai Bravu sau Comana nu își mai pot aminti de câte ori au mutat groapa veceului și nicidecum nu cred că lucrurile se vor schimba. ”Așa a fost de când e lumea” ne spune un fermier cu care am stat de vorbă în curtea primăriei. ”Astea-s condițiile oamenilor care se chinuie”, ne-a rostit un bătrân din dreptul porții sale, ținând o găină care i se zbătea în mână.

”Iarna e ca dracu', facem cărare, pârtie până-n fundul curții ca să ne ușurăm”

Nici urmă de tineri în satul Crucea de Piatră. Ulițele sunt pustii, găinile lăsate libere, și rar, din dosul vreunei porți, se aude câte o drujbă, câte un ciocănit sau zgomot care să anunțe o urmă de activitate. Ioana Barbu are 59 de ani și este casnică. Gospodărea în curtea-i sărăcioasă, alături de o bătrână când am rugat-o să ne spună dacă are toaletă în casă. ”Nu avem canalizare, veceul e afară, în curte. Iarna e ca dracu', facem cărare, pârtie până-n fundul curții ca să ne ușurăm. Nu mai țiu minte de câte ori am schimbat groapa în 39 de ani, de când stau aici.

Dar nici cu canalizare nu mi-aș face toaleta în casă. Nu am posibilități!”. De peste drum, stând în fața curții și ținând o găină în mână, Bîrloiu Ion, un fost mașinist în vârstă de 74 de ani, răbufnește. ”Astea-s condițiile, pe ăștia de la primărie nici nu îi interesează. Am reușit să ridic o casă și, uite, tot am closetul în curte. Nu mai am bani, când mă spăl tot în veceu stau. Astea-s condițiile oamenilor care se chinuie”, a conchis trist bătrânul despre situaţia incredibilă existentă în România zilelor noastre.

Toma Gheorghe are 55 de ani și e șofer. Este și el la fel de revoltat ca Nea Bîrloiu și nu ezită să dea din casă: ”Au zis că ne fac șanțuri, nu au făcut nimic. Degeaba avem toaletă în casă dacă nu avem canalizare. Trei mandate la rând are primarul și de la primul ne-a promis că ne face canalizare și apă potabilă. Avem fântână degeaba, vine Bucureștiul și ia apă de aici. Vidanjarea ne costă o grămadă! Baie tot în curte facem, iarna ieși în frig, fuga afară! Era bine dacă aveam canalizare fir-ar a dracu’!

Primarul Voinea Marin s-a pricopsit peste noapte. Are vilă la Snagov, utilaje agricole noi, teren în arendă, elicopter la Comana și înaintea avea doar un magazin. La școală, dacă vă duceți să întrebați ceva de căcăstoare, vă dau afară. Nimeni nu-l vorbește acolo de rău. A trăit cu două femei, pe ambele le-a pus, rând pe rând, directoare la școală. Era un amărât, avea un chioșc. Frac-su e pădurar, unde credeți că vine Dragnea la vânătoare?”.

În fața bisericii, Aurica Marian, în vârstă de 73 de ani, agită o pungă cu leurdă. Biata femeie a lucrat la Călugăreni, susține că n-are pensie și ne cere un leu. ”Mi-am băgat băiatul de tânăr în mormânt, de unde veceu în casă?”.

La țară, vorba zboară mai repede decât pe Facebook

În comuna Mihai Bravu vorba zboară mai repede decât pe Facebook. Intrând într-un chioșc, am întrebat-o pe vânzătoare dacă e mulțumită de treaba primarului. A răspuns scurt că actualul primar a făcut multe față de ceilalți. În fața magazinului dăm de tanti Floarea, în vârstă de 74 de ani, fostă CAP-istă. Se plânge că tinerii nu au un cămin cultural, un loc unde să iasă sâmbătă seara și că d-aia pleacă. ”N-avem, mamă, baie în casă, avem closetul în curte, cică au băgat niște țevi, dar nu le-au dat drumul.Toate budele sunt în curte, baie mai rar vezi pe aici, la o sută de case găsești una.

Stau aici de 55 de ani și cred că am schimbat mai bine de zece ori groapa, chiar dacă le facem adânci și largi. Primarul nu vine să ne întrebe nimic. Să te duci în curte noaptea, când e vijelie, e greu...De spălat, o facem la lighean. Dar uite, ăsta e primarul!”. Nici nu termină bine ce are de zis, că o mașină neagră, de marcă germană, trage lângă noi. Din ea a ieșit viceprimarul Cristian Dogaru, care, fiind anunțat de către vânzătoarea magazinului că cineva pune întrebări, a decis să ne întâmpine. ”Este o problemă cu sistemul de apă și canalizare, a fost un proiect care trebuia finalizat în 2009, dar au fost probleme legate de contractul de lucrări. Domnul primar e din 2012, iar când a preluat conducerea am avut probleme cu acest contract. Constructorul cu autoritățile locale au stabilit clauze prin care valoarea creștea nejustificat.

