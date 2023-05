România TV anunță că nu s-a înscris în Clubul de Presă. Informația eronată a fost dată de o altă televiziune

Cei de la România TV susțin că nu s-au înscris în această organizație. Postul de știri a anunțat că la momentul în care se va înscrie într-un club de presă profil, va anunța acest lucru.

”România TV nu este membră şi nu s-a înscris niciodată în Clubul de Presă! Anunţul eronat a fost făcut de Realitatea Plus! Pe 3 mai, de Ziua Mondială a Libertăţii Presei, a avut loc la Bucureşti, într-o sală de conferinţe a hotelului Crowne Plaza, prima convenţie a Clubului de Presă. În urma candidaturilor şi votului, structura de reprezentare a Clubului de Presă, sub denumirea de Consiliul de Onoare al Clubului de Presă, are următoarea componenţă: 1. Cozmin Guşă; 2. Sorin Roşca Stănescu; 3. Răzvan Savaliuc; 4. Bogdan Comaroni; 5. Claudiu Asimionesei”, anunță România TV.

Nu face parte din Clubul de Presă

Noua organizație a breslei numără 627 de jurnaliști și 68 de societăți de presă, printre care nu se află și România TV.

Postul de știri susține că anunțul celor de la Realitatea Plus este unul eronat.

”Realitatea Plus anunţă că până în prezent, nu mai puțin de 627 de jurnaliști s-au înscris în Clubul de Presă, iar în ceea ce privește companiile care acționează în mass-media româneacă, 68 de case presă au ales să se înscrie în Clubul de Presă, printrele cele enumerate găsindu-se, eronat, şi România TV. Aşadar, România TV nu face parte dintre membrii Clubului de Presă, dar nici dintre membrii vreunui alt club de presă din România la momentul actual – mai 2023.La momentul când şi dacă va considera oportun, postul de ştiri nr. 1 din România va anunţa pe cale oficială apartenenţa sa la orice fel de organizaţie de acest tip”, mai susțin cei de la România TV.

Nici Evenimentul Zilei nu s-a înscris în Clubul de Presă

Editura Evenimentul și Capital nu s-a înscris în Clubul de Presă, așa cum eronat a fost prezentat în anumite medii.

De altfel, Editura Evenimentul și Capital, editor al Revistei Capital, Revistei Evenimentul istoric și publicațiile online: www.evz.ro, www.capital.ro, www.evenimentulistoric.ro, www.infofinanciar.ro, www.infoactual.ro, s-a înscris în urmă cu două săptămâni într-o asociație cu caracter profesional, care are drept scop apărarea drepturilor editorilor de presă, denumită Asociația Editorilor de Presă Scrisă și Online, alături de companiile care detin publicațiile: antena3.ro, www.romaniatv.net, dcnews.ro, dcmedical.ro, dcbusiness.ro, doctorulzilei.ro, animalzoo.ro economica.net, obiectiv.info, defenseromania.ro.