România stă pe tușă la Eurovision 2024. TVR are mari probleme

În cadrul competiției Eurovision 2023, România l-a avut reprezentant pe Theodor Andrei. Tânărul artist nu a reușit însă să depășească locul 36 în competiție. Astfel, nu a ajuns nici măcar în marea finală. Într-un astfel de context, deocamdată nu se știe dacă artiștii români mai au sau nu șansa de a lua parte la concurs. Mai exact, după cheltuielile uriașe avute cu un astfel de eșec, TVR nu ar mai aloca un buget pentru acest an.

Eurovision 2024, doar un vis pentru artiștii români?

De-a lungul anilor, România a participat an de an, fără excepție la Eurovision. Mai mult, în timp, artiștii români au adus acasă și câteva premii. Cu toate acestea, cel mai probabil în 2024, lucrurile vor sta complet diferit. Se pare că șefii TVR nu vor mai aloca bani pentru a trimite un reprezentant al țării la Eurovision.

Pentru ediția din acest an, au fost puși la bătaie peste 400.000 de euro. Cu toate acestea, artistul Theodor Andrei nu a reușit să se califice în finală. La nivel de TVR, nu ar fi existat totuși încă discuții clare legate de retragerea noastră din concursul din 2024.

„Subiectul participării la Eurovision 2024 nu a fost discutat la nivelul managementului SRTv, motiv pentru care, deocamdată, nu a fost luată o decizie în acest sens”, a precizat Dan Turturică, președintele-director general al TVR.

La Eurovision 2023, reprezentantul țării noastre a interpretat piesa „D.G.T (Off and On). Din nefericire, Theodor Andrei nu a reușit să facă performanță pe scena din Marea Britanie, acolo unde a avut loc concursul. Mai mult, artistul nu a acumulat nici măcar un punct pentru a se califica în marea finală. Reprezentația României la Eurovision din 2023 a fost văzută ca cea mai slabă din istoria participărilor la această competiție.

Pentru a lua o decizie clară în acest sens, televiziunea publică de stat trebuie să primească un vot din partea Consiliului de Administrație.

Data limită de înscriere în cadrul competiției muzicale a fost 15 septembrie. Ediția din 2024 a concursului Eurovision are loc în luna mai în Suedia.