România – Spania 1-2 | Suporterii români au ajuns în atenția presei internaționale după ce au ruinat momentul de reculegere stabilit înaintea fluierului de final al meciului. În loc să se păstreze o liniște deplină, în memoria fiicei fostului selecționer beric Luis Enrique, Xania – care a murit de curând de cancer osos la vârsta de 9 ani, au iscat un haos total.

Suporterii din peluză au început să fluiere, au aprins torțe, iar ceilalți fani români de pe stadion, pentru a încerca să acopere momentul penibil, au aplaudat. Astfel, aproape toți suporterii de pe Arena Națională au contribuit la ruinarea momentului, iar centralul partidei, Deniz Aytekin a fost nevoit să-l încheie după doar 30 de secunde, deși ar fi trebuit să țină în mod normal un minut întreg.

Gesturile nu au rămas netaxate de presa internațională. Spaniolii de la OK Diario au etichetat reacția românilor drept „macabră”: „Ultraşii români au decis să fluiere momentul de reculegere în onoarea fiicei fostului selecţioner. De asemenea, aceştia au aruncat petarde şi torţe pe teren, transformând ce trebuia să fie un omagiu, în ceva macabru”, au notat spaniolii.

Nici reacția olandezilor de la Sport Nieuws nu s-a lăsat prea mult așteptată: „Fiica lui Luis Enrique a murit în mod tragic. Cu toate acestea, se pare că vestea nu a fost tradusă şi în limba română”.

