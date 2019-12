Naționala de handbal a României n-a rezistat decât o repriză în confruntarea cu Rusia, disputată, ieri, la Campionatul Mondial din Japonia.

Miza, dată de turneul preolimpic

„Tricolorele” au fost învinse categoric, scor 18-27, după ce la pauză scorul a fost egal, 10-10, iar în partea a doua s-a mers cap la cap până la 15-15. Eșecul taie orice speranță pentru calificarerea în semifinalele competiției și implicit pentru obținerea unei medalii.

Per total, un eșec așteptat, ținând cont că prima reprezentativă a evoluat mediocru spre dezastruos, cu excepția partidei cu Ungaria (28-27).

Mâine, de la ora 13.30, „tricolorele” vor întâlni Suedia, apoi, miercuri, urmează partida cu Japonia (ora 11.00).

Ne-ar putea ajuta Olanda sau Rusia

Miză există, pentru că România ar trebui să încheie grupa principală pentru a lupta pentru pozițiile 7-8 ale turneului.

Și asta în condițiile în care primele 7 echipe se califică la turneul preolimpic, care ne poate duce la Jocurile Olimpice. De asemenea, dacă Rusia sau Olanda termină în primele 7 echipe, atunci vom ajunge și noi la turneele preolimpice, pentru că la Euro 2018 am încheiat pe locul 4.

Semne de întrebare legate de Cristina Neagu

Mâine, naționala ar putea să nu conteze pe Cristina Neagu. Vedeta României este obosită și are nevoie de repaus. „Cristina este obosită acum, e normal să fie aşa. A jucat cu Spania, cu Senegal, cu Muntenegru, a fost pe teren cu Ungaria, astăzi iarăşi. E obosită şi nu mai are energie. Ea a făcut enorm de multe lucruri pentru echipă, dar azi nu a putut şi am vorbit despre acest lucru înainte, dar şi pe parcursul jocului. I-am zis să-şi potolească creierul, să gândească şi să vorbească pozitiv. Ştiu că îi e greu, că ea are dorinţă, dar trebuie să o facă”, a declarat selecționerul Tomas Ryde.

