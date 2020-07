Profesorul Dan Voiculescu arată că populația României a scăzut în ultimele decenii cu aproape 30%, exodul cel mai important fiind între anii 2005 și 2014.

„Scăderea este alarmantă. Populația României a scăzut cu aproape 30%, iar cea mai mare parte a acestei prăbușiri s-a înregistrat în perioada 2005-2014 – mandatele Băsescu! Cu un președinte care invita profesorii și medicii să plece din țară și instiga la tăieri neconstituționale de pensii și salarii, țara noastră a ajuns pe locul doi în topul mondial al “exodului”, după Siria, stat măcinat de razboi civil”, scrie Dan Voiculescu într-o postare pe blogul personal.

Elaborarea unei strategii naționale pentru a inversa tendințele demografice actuale este esențială pentru România, mai spune Dan Voiculescu.

„Pentru a evita să “coboare” sub 10 milioane de locuitori până în 2030, consider că România are nevoie, mai mult decât oricând, de o strategie națională care să conducă la inversarea tendinței demografice actuale.

Scopul final: dublarea populației actuale a României în următorii 30 de ani, atât prin încurajarea sistematică și cu măsuri concrete a “repatrierii” diasporei, cât și prin stimularea natalității și combaterea eficientă a mortalității infantile”, afirmă Dan Voiculescu.