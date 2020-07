Decizia a fost luată la solicitarea președintelui Donald Trump, nemulțumit că Germania nu ar plăti suficient pentru apărare.

Dacă mișcarea se va realiza, România ar putea să fie unul dintre candidații buni pentru relocarea trupelor, cred analiști din Statele Unite, iar la București președintele Iohannis a salutat decizia Pentagonului și a spus că soldații americani sunt tot timpul bineveniți în România.

Dacă inițial a fost vorba despre 9.500 de militari americani ce urmau să fie retraşi din Germania, acum cifra anunțată a fost de 11.900.

Prin retragerea lor, pe teritoriul german vor mai rămâne 24.000 de militari americani, față de aproximativ 36.000 în prezent.

Secretarul Apărării Mark Esper a explicat că 6.400 de militari se vor întoarce acasă, în Statele Unite, urmând să participe la rotația periodică a militarilor americani în Europa, iar restul de 5.600 vor fi repoziționați în alte țări NATO.

2.000 dintre ei se știe deja că vor pleca în Italia și Belgia, dar secretarul Apărării Mark Esper a mai spus că se intenționează repoziționarea anumitor forțe și în regiunea Mării Negre, în Polonia și în țările baltice.

„Mișcarea pe care o facem acum are în vedere frontierele de est ale NATO, spre noii noștri aliați din regiunea Mării Negre. Am vorbit despre forțe suplimentare în Polonia și cred că există oportunitatea de a avea și în țările baltice. De aceea, consider că este o decizie strategică, ce sporește măsurile de descurajare la adresa Rusiei și-i întărește pe aliații nostril”, a declarat Mark Esper.

Însă în timp ce a promovat planul ca pe un obiectiv strategic menit să descurajeze Rusia, la puțin timp după conferința de presă de la Pentagon, președintele Donald Trump le-a spus ziariștilor la Casa Albă că motivul retragerii este refuzul Germaniei de a cheltui mai mult pentru apărare.

Şi, în timp ce șeful Pentagonului a anunțat începerea retragerii în câteva săptămâni, președintele Trump spus că dacă germanii îşi sporesc cheltuielile pentru apărare, se mai gândește dacă va pune planul în aplicare.

România este una dintre țările unde ar putea fi repoziționaţi militari americane, iar măsura anunţată miercuri de Pentagon a fost apreciată de președintele Klaus Iohannis. Președintele a mai spus că subiectul va fi discutat între aliați din NATO și a reamintit că, în numele României, a atras atenţia de mai mult timp că este nevoie de mai mulți militari aliați în zona Mării Negre.

Relocarea de trupe a fost primită, însă, și cu voci critice. Şeful comisiei parlamentare germane pentru politică externă, Norbert Röttgen, a spus că aceste acțiuni vor slăbi Alianța NATO, ca și puterea militară a Statelor Unite, iar senatorul republican american Mitt Romney a descris planul ca fiind o eroare gravă și o palmă peste față aplicată unui prieten.