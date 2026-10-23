Republica Moldova. Executarea silită a lui Cristian Rizea la Chişinău, în scopul restituirii statului român a prejudiciului de 300.000 de euro, cauzat de fostul deputat PSD prin acţiuni de corupţie, a fost pusă pe pauză.

Avocaţii lui Rizea de la Chişinău au contestat actul executorului judecătoresc Valerian Nistor privind aplicarea sechestrului pe casa de lux de pe strada Cireşilor şi vinderea imobilului la licitaţie. Iar Judecătoria Chişinău a acceptat să examineze contestaţia.

Prima şedinţă de judecată a fost programată pentru vineri, 23 octombrie. Şedinţa însă a fost amânată pe motiv că părţile nu au făcut act de prezenţă.

„Amânată examinarea contestației, deoarece judecătorul a apreciat că este necesară prezenţa participanţilor la şedinţa de judecată, în vederea clarificării unor circumstanțe importante pentru justa soluționare a cererii”, informează Judecătoria Chişinău.

Următoarea şedinţă a fost programată pentru ziua de 2 decembrie 2026.

La 8 octombrie, executorii judecătoreşti au aplicat sechestru, al patrulea la număr, pe casa de lux al fostului deputat PSD, Cristian Rizea, dintr-un cartier select din Chişinău.

Executorii preconizează să vândă imobilul la licitaţie pentru recuperarea prejudiciului de 300.000 de euro, cauzat statului român de e Cristian Rizea prin infracţiuni de corupţie şi spălare de bani.

Totodată, Fiscul de la Chişinău urmează să încaseze în urma comercializării casei de pe strada Cireşilor o obligație fiscală de 1.964.922,13 lei moldovenești, aproximativ 100.000 de euro, stabilită de Serviciul Fiscal de Stat pe numele soției lui Cristian Rizea.

Conform Codului de Executare al Republicii Moldova, Rizea are la dispoziţe şapte zile să contesteze actul de aplicare a sechestrului şi executarea silită în instanţă. Dacă acestea vor fi menţinute de judecătri, atunci executorii vor avea dreptul să organizeze o licitaţie publică pentru a vinde imobilul.

Familia Rizea va avea prioritate printe doritorii e a procura imobilul. Preţul însă urmează a fi stabilit de executorul judecătoresc. De asemenea, Rizea va fi drept să găsească el un cumpărător al imobilului. Doar că preţul să nu fie mai mic decât cel pe care îl va propune executorul.

Casa a fost dată în exploatare în noiembrie 2011, iar în 2015 a fost scoasă în vânzare cu 451.000 de euro. Rizea a cumpărat casa în toamna anului 2021. Între timp, preţurile la imobile au mai crescut. Experţii imobiliari evaluiază casa lui Rizea la cca 600.000 de euro.

După fiecare licitaţie nereuşită, executorul este în drept să scadă preţul imobilului.

După ce Inspectoratul Fiscal de Stat va încasa obligaţiunea fiscală de aproximativ 100.000 de euro, stabilită de Fisc pe numele soției lui Cristian Rizea, şi va transfera 300.000 de euro statului român, nu vor mai rămâne bani pentru restituirea prejudiciilor victimelor lui Cristian Rizea, care speră să-şi recupereze prejudiciile dacă va fi vândută casa de pe strada Cireşilor.