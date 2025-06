Social România, locul I pe națiuni, la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori







„A fost o experiență deosebită. Am concurat alături de cei mai buni copii la matematică din sud- estul Europei. Și nu numai. A fost o competiție provocatoare. Mă bucur foarte mult ca am reușit să obțin acest rezultat. Și că am avut onoarea de a avea o asemenea experiență”, a spus orădeanul medaliat cu aur la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori (JBMO).

Performanță unică pentru un bihorean în ultimii 15 ani

Are o minte sclipitoare. Mihai-Alexandru Ardelean este elev în clasa a VIII-a la Școala Gimnazială Nr. 11 din Oradea. El a cucerit medalia de aur cu punctaj maxim la cea de-a 29-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru Juniori (JBMO). Evenimentul a avut loc în perioada 24–29 iunie în localitățile Struga și Ohrid din Macedonia de Nord. Calificarea sa la Olimpiada Balcanică de Matematică afost în sine una rară în Bihor. În ultimii 15 ani niciun alt elev bihorean nu a ajuns acolo. El va studia la CN Onisifor Ghibu din Oradea. Elevul orădean s-a pregătit zilnic, câte 4 ore, cu multă disciplină și determinare pentru a atinge această performanță.

România a participat cu o echipă de șase elevi. Performanță internațională este una extraordinară: patru medalii de aur – dintre care trei cu punctaj maxim. Două medalii de argint.

România, locul I în clasamentul pe națiuni la Olimpiada Balcanică de Matematică

Aceasta a făcut ca România să se claseze pe locul I în clasamentul pe națiuni. Cu un total de 208 puncte, cu mult înaintea Bulgariei, ocupanta locului secund (140 puncte), a anunțat Societatea de Științe Matematice din România .Laureații cu aur sunt: Mihai-Alexandru Ardelean, alături de Andrei Nemțișor (Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Iași) și Ștefania-Teodora Mihăilescu (Liceul Internațional de Informatică, București), ambii cu punctaj maxim, dar și Ilinca-Rucsandra Radu (Colegiul Național Iași), medaliată cu aur.Medaliile de argint au fost obținute de Tudor Chelaru (Colegiul Național „Emil Racoviță”, Iași) și Alexandru Ghenea (Colegiul Național „Grigore Moisil”, București).

Echipa României a fost condusă de profesorii Marius Perianu (Colegiul Național „Ion Minulescu”, Slatina) – leader, și Cristian-Teodor Mangra (Colegiul Național „Tudor Vianu”, București) – deputy leader. Cu sprijinul Societății de Științe Matematice din România, prof. univ. dr. Marius Vlădoiu, de la Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea din București, a însoțit delegația României în calitate de observator A.