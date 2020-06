Celebrul designer de modă Cătălin Botezatu admite că a fost la un pas de moarte și că i-a fost foarte teamă în clipele peste care nu credea că va reuși să treacă, scrie Cancan.

În urma unor verificări medicale s-a constatat că designerul Cătălin Botezatu suferea de cancer, pentru care ulterior a fost și operat și urmează acum un tratament strict, dar în ultima perioadă se simte mult mai bine. În prezent, susține că este mai puternic și că nimic nu-l mai poate doborî.

Designerul recunoaște că doar Dumnezeu l-a ajutat să treacă peste acest hop, dar și că încurajările primite de la prieteni l-au ajutat să fie puternic pentru a se lupta cu boala. În prezent acesta a fost deja operat și are cinci sternuri la inimă.

„Chiar dacă la acel moment mi-a fost teamă, acum, uitându-mă în urmă și știind că am trecut pe lângă moarte, nu îmi mai este frică. Până la urmă, te lași în mâna lui Dumnezeu, faci exact ce îți dictează subconștientul. Dacă El hotărăște că a sosit timpul, nu ai ce să faci. Mi-a fost frică, dar m-am rugat și m-au susținut foarte mult prietenii mei. Susținerea lor a contat foarte mult și cred că m-a motivat să merg mai departe”, a spus Cătălin Botezatu

Totodată, Cătălin Botezatu a dezvăluit și ce a făcut în perioada când România s-a aflat în stare de urgență.

„Au fost foarte dificile cele două luni de izolare; nu doar pentru mine, dar cred că toată lumea a trecut cu greu această perioadă. Nu știai ce se va întâmpla, de aici și o stare de nesiguranță, de anxietate.

Dar am găsit și părțile bune la această autoizolare, pentru că am învățat cum să mă comport într-o astfel de situație, am făcut lucruri pe care înainte nu aș fi avut, poate, timp să le duc la capăt. Nu am simțit deloc această senzație de cușcă, am avut timp pentru mine și pentru sufletul meu.

În plus, am dat cu aspiratorul și am spălat vase mai mult decât mi-aș fi închipuit vreodată că aș fi putut face. Am făcut tot felul de treburi casnice”, a mai spus designerul.