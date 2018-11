România intensifică schimburile comerciale cu Republica Moldova

Pentru pregătirea ședinței comune a guvernelor României şi Republicii Moldova din 22 noiembrie 2018 de la București, Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, s-a întâlnit la Chișinău cu Pavel Filip, prim-ministrul Republicii Moldova.





Pornind de aici, discuţiile au vizat agenda ședinței comune, mai exact, proiectele din domenii precum comerțul, transporturile, infrastructura şi cooperarea vamală.

Întâlnirea a avut loc după sesiunea Comisiei mixte interguvernamentale de colaborare economică, co-prezidată de ministrul Ștefan-Radu Oprea și de Chiril Gaburici, Ministrul Economiei și Infrastructurii din Republica Moldova unde s-a discutat despre agenda europeană a Republicii Moldova, securitate energetică, investiții și comerț.

Cele două părți au convenit ca ședințele Comisiei interguvernamentale să aibă loc de două ori pe an.

”Dorim să arătăm, încă o dată, prioritățile pe care România le are în dezvoltarea Parteneriatului Estic, susținând parcursul european al Republicii Moldova. Faptul că România este primul dintre statele cu care Republica Moldova are schimburi comerciale spune totul despre dimensiunea relațiilor reciproce. Ținta pentru valoarea schimburilor comerciale din acest an este de 2 miliarde de dolari”, a declarat Ștefan Radu Oprea.

Din punctul de vedere al investiţiilor în Republica Moldova, România ocupă locul second, ţintind însă locul 1. În plus, ţara vecină este a treia piață din afara Uniunii Europene de desfacere a produselor românești, după Turcia și SUA.

