România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.

Mă întreb, uneori, dacă noaptea îi mai apasă pe cei care au ajuns sus. Nu zgomotul mulțimii, nu lumina reflectoarelor, ci liniștea. Liniștea grea dintr-o vilă de protocol, când îți scoți de pe umăr ghiozdanul de 1400 de euro și-l lași, obosit, pe fotoliul de piele. Atunci, în clipa aceea, înainte de a-ți turna paharul de single malt și de a da instrucțiuni pentru a doua zi — îți amintești de cineva?

De oamenii care nu mai au casă, care dorm cu paltonul peste datorii? De bătrânii care împart o roșie pe zile, ca pe o vină? De cei care și-au pierdut serviciul, liniștea, demnitatea? Își amintește, Bolojan, de femeia aceea care și-a luat viața pentru că nu mai putea plăti chiria?

Sau de bărbatul care a murit cu rețeta în buzunar, privind vitrina farmaciei ca pe o barieră între viață și moarte? Sigur că nu. În clipa aceea se afundă în fotoliu și se gândește că totul e în regulă. Că a muncit, că merită. Că restul lumii e leneșă, needucată, nepregătită pentru viața adevărată.

Așa se justifică fiecare om fără suflet: cu meritul. Afară, în oraș, lumina albastră a televizoarelor pâlpâie în ferestrele celor care încă mai cred în știri. Pe trotuar, un bătrân se oprește lângă o vitrină și se uită lung la un coș cu fructe. În interior, un om de stat se gândește la strategii, la echilibru bugetar, la imagine.

Nici unul nu-l mai vede pe celălalt, pe muritorul de foame, pe copiii care adorm flămânzi… Mizantropia nu e ură de oameni. E doar durerea de a vedea cum specia asta, obosită de conștiință, a înlocuit rușinea cu confortul. Cum puterea a devenit o formă de narcoză.