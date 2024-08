Monden Iulia Vântur, dezvăluire emoționantă. Cum a învățat vedeta hindi







Românca Iulia Vântur a făcut o dezvăluire emoționantă în cadrul unui interviu pentru presa din India. Pentru că ea este cea care cântă melodia de pe coloana sonoră a unui remake după un celebru film, jurnalistii indieni au fost curioși să afle cum a învățat hindi.

Românca a învățat hindi într-un mod total original

”Această experiență mi-a amintit de magia muzicii și de modul imprevizibil în care aceasta atinge viețile noastre. Sunt recunoscătoare producătorilor pentru că au ales melodia mea. Este, practic, o recunoaștere a muncii mele de ani de zile și a angajanentului meu față de ceea ce iubesc cel mai mult, muzica. De altfel eu așa am învățat limba hindi, în cel mai frumos mod cu putință, prin muzică. Drept urmare sunt recunoscătoare”, a spus Iulia Vântur pentru publicația din India.

Vedeta a plecat din România în urmă cu mai bine de 10 ani și a hotărât să se stabilească în India. ”Nu sunt zece ani de când am plecat în India, ci de când am descoperit viața în India. M-am mutat după vreo alți câțiva ani de vizite. Și pe atunci am făcut tot ce am simțit, era o lume total nouă, fascinantă. Însă atunci când te gândești să renunți la tot ce ai clădit în ani de muncă și implicare și să o iei de la capăt într-o lume nouă, te cuprinde teama.

A luat viața de la capăt, în India

Știi… chiar ieri cineva îmi explica de ce la anumite procesiuni, pooja, ritualuri în India, se fac acele desene superbe (rangoli) din orez, direct pe podea. Nu sunt făcute pe un suport, nu sunt lipite, fixate. Iar la final, după ore în șir de muncă, ei le strâng și toată acea frumusețe de desen se risipește. Motivul? Tocmai pentru a învăța să te detașezi de lucruri, să ai libertatea de a te transforma, de a evolua. Eu cred că am avut curajul, nebunia și încrederea că, dacă îmi voi urma sufletul, nu am cum să sfârșesc rău!

Și am avut curaj să șterg de pe podea acea rangoli. Să mă detașez de tot ce aveam înainte și de tot ce reprezentam, mai ales pentru cei din jur, și să mă las liberă să creez din nou, să mă transform. Pentru mine, India a fost o călătorie de viață, eu am devenit adult în India”, a spus Iulia Vântur.