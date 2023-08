Românca dată dispărută în Belgia, găsită moartă

Viorica Petreanu, care fusese dată dispărută de soțul ei joi, 10 august, a fost găsită duminică moartă, a anunțat poliția federală belgiană. Soțul a anunțat dispariția ei și a organizat alături de comunitatea românească și din Republica Moldova căutări timp de câteva zile.

Poliția, de asemenea, a publicat fotografia româncei și detalii despre dispariția ei:

„Joi, 10 august 2023, în jurul orei 7.00, Viorica Petreanu, o femeie de 35 de ani, și-a părăsit locuința de pe Jozef Huysmanslaan, din Beersel, pentru a merge la brutărie. De atunci, ea nu a mai apărut. Viorica are 1 m 70 înălțime și are o constituție fizică normală. Are părul lung și negru și ochi negri. Nu se știe ce îmbrăcăminte purta femeia la momentul dispariției”, a fost anunțul poliției.