Monden Romana Iorga, fiica cea mai mare a Leonidei Lari, succes literar în SUA







Fiica cea mai mare a regretatei poete Leonida Lari – Romana Iorga – a devenit o personalitate literară, recunoscută în SUA, având și o carieră didactică. Noul său volum de poeme „Temporary Skin” („Piele temporară”), apărut în 2024, la Editura „Glass Lyre Press”, din Glenview, Illinois, a fost nominalizat pentru prestigiosul premiu literar american Pushcart, informează Irina Nechit în ziarulnational.md.

Romana Iorga, elogiată de personalități literare din SUA

Cartea „Temporary Skin” are 51 de poeme și „este despre temporaritatea tuturor lucrurilor, inclusiv a noastră”, explică Romana Iorga, fiica poetei Leonida Lari și a actorului Mihai Iorga din Chișinău pentru același canal media. Imaginea copertei aparține pictoriței Cristina Iorga, sora autoarei. Personalități literare din SUA publică recenzii elogioase la cartea Romanei Iorga, între care scriitoarea Chelsea Dingman, membră a Academiei Poeților Americani și autoarea cărților „Thaw, Through a Small Ghost” și „I, Divided”.

Spre exemplu, Luisa A. Igloria, poetă laureată din Statul Virginia, citată de același canal media, susține că „poeziile Romanei Iorga din volumul în cauză desenează liric peisajele clare și emoționante ale pierderii și durerii, căutând locurile în care cei iubiți au fost văzuți ultima dată – grădini în ploaie, orașe înnorate, odăi în care oamenii stau așezați față-n față, prinși parcă într-un vis. Într-una dintre clipe, o ființă dragă este nespus de aproape, în următoarea a lăsat deja în urmă doar rana trecerii sale. Poate într-adevăr un ceas stricat ne arată întotdeauna ora potrivită. Și poeta își asumă, așa cum trebuie să o facă poeții, sarcina recoltei sale statornice”.

Prezentată în presa de peste Ocean drept o poetă română americană

Romana Iorga este prezentată în presa literară de peste Ocean drept o poetă română americană, nominalizată la premiile Best of the Net și Pushcart , în prezent fiind în căutări de creație prin „pădurile” multilingve ale Elveției. Poemele scriitoarei au văzut lumina tiparului în varii publicații, între care „New England Review”, „Gulf Coast”, „EcoTheo”, „Tinderbox Poetry Journal”, „Salamander” , „The American Journal of Poetry”, „Cagibi”, „Washington Square Review”, „PANK”, precum și pe blogul ei – clayandbranches.com.

Romana Iorga este licențiată în literaturile română și engleză a Universității din București și absolventă a studiilor de master în scriere creativă la Universitatea din Minnesota. Este autoarea cărților „Poemul sosirii” (publicată la editurile „Glasul” din Chișinău și „Crater” din București, 1996) și „Auz simplu” (Editura „Semne” din București, 2000).