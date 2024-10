EVZ Special Robert Turcescu: Programul Casa Verde nu este un succes, ci o bătaie de joc. Video







Exclusiv. Robert Turcescu, Bogdan Comaroni și Octavian Hoandră au disecat în cea mai recentă a podcastului difuzat pe canalul YouTube HAI România rezultatele înregistrate de Programul Casa Verde.

În cea mai recentă ediție a podcastului pe care îl realizează pe canalul YouTube HAI România, Robert Turcescu a criticat acid Programul Casa Verde.

Jurnalistul consideră faptul că fondurile se epuizează rapid „nu este un succes, este o bătaie de joc. (...) O bătaie de joc la adresa unor oameni care chiar ar avea nevoie de ajutor”, a afirmat Turcescu. Jurnalistul s-a declarat revoltat de „Mizeria asta numită Casa Verde. Să ne înțelegem foarte bine, nu am niciun interes în chestiunea asta. Am panouri solare puse pe casă din banii mei. Dar am niște vecini și niște rude la țară care mi-au povestit ce se întâmplă. Ăștia se laudă că, vai, succes extraordinar al programului Casa Verde. Că s-au terminat fondurile care au fost alocate în doar două minute. Vă dați seama cum își bat ăștia joc de noi?”

În opinia lui Turcescu, autoritățile ar trebui să modifice condițiile programului. „Dacă știi că faci un program care va fi în toamnă, din primăvară ar trebui anunțat”, a explicat el. Jurnalistul a argumentat că, astfel, solicitanții ar avea timpul necesar să depună dosarele. În care să se precizeze și scopul utilizării panourilor. Iar în funcție de acesta să se acorde punctaje.

Acordare în funcție de nevoi

Turcescu a precizat că, pentru a fi cu adevărat eficient, programul ar trebui să realizeze o prioritizare a cererilor în funcție de necesitățile solicitanților. El a dat în acest sens exemplul unui fermier. „Când ești agricultor ai nevoie de curent ieftin ca să bagi pompele în funcțiune, să uzi răsadurile, din solar. Și iei un nepot care se pricepe la computer să aplice pentru Casa Verde să iei niște fonduri. Dar nu ai nicio șansă”. Pentru că, a precizat jurnalistul, au apărut firme care, contracost, te ajută cu ajutorul unor roboți să completezi repede formularele.

„Poate omul are o fermă de găini și are nevoie de curentul ieftin de la soare pentru incubatoare, de exemplu. Poate are o fermă mică de porci. Sau sunt oameni care locuiesc într-un vârf de munte”, a mai exemplificat Turcescu.

Potrivit acestuia, „Nu este nicio șansă în România în momentul de față pentru unul care chiar are nevoie de curent ieftin să acceseze banii alocați prin programul Casa Verde. (...) Este o bătălie. Oamenii sunt puși pe drumuri, își extrag cadastre, pun la punct tot felul de acte. Sunt pregătiți, stau acolo și unii nici nu apucă să deschidă formularul care trebuie completat, că, gata, nu mai sunt fonduri”, a subliniat Turcescu.

Program cu dedicație

Bogdan Comaroni a confirmat și el punctul de vedere al lui Turcescu, exemplificând cu propria experiență. Jurnalistul a povestit că a dorit să participe și el la programul Casa Verde. Dar nu a reușit, deși era un solicitant eligibil, pentru că fondurile s-au epuizat într-un timp foarte scurt. „Programul Casa Verde în București s-a epuizat în primele 25 de secunde sau ceva de genul ăsta. Dar erau niște mii, nu erau patru cereri. Eu cred că programul ăsta este făcut ca să dea cu dedicație. Pentru că, după aia am aflat că în momentul în care te înscrii trebuie să ai zeci de acte.”

Potrivit lui Turcescu, din acest motiv au și început să apară anunțuri cu „program de pregătire în programul Casa Verde. Deci faci meditații cumva. Plătești un băiat care te învață ce acte să ai și în ce ordine ca să poți să completezi.”

Ediția integrală a podcastului „Hai Live cu Turcescu” de joi, 3 octombrie, poate fi vizionată aici.