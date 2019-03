Reacţia deputatului Robert Turcescu după ieşirea nervoasă a lui Florin Iordache. „Poate era beat, sau puțin băut”

Într-o intervenţie telefonică în care moderatoarea Andra Miron de la Realitatea TV a cerut vicepreşedintelui Camerei Deputaţilor, social-democratul Florin Iordache să comenteze declaraţia în care a afirmat că sunt aceleaşi condiţii în spitalele de stat şi în cele private, acesta a avut o ieşire extrem de nervoasă





Redăm un fragment edificator despre modul în care a decurs discuţia între Florin Iordache şi Andra Miron.

"Florin Iordache: Domnişoară, nu înţelegi că eu am treabă? Nu stau să îmi povesteşti tu cum e la stat şi cum e la privat. Din punctul meu de vedere, că e la stat sau la privat, condiţiile sunt la fel. Asta e părerea dumneavoastră.

Prezentator: Nu e părerea mea, e realitatea României pe care dvs. o ignoraţi.

Florin Iordache: Auzi, realitatea e aia pe care ţi-o spun eu. Că-ţi spun ţie în cască să vezi o anumită realitate, e problema ta", potrivit stiridiaspora.ro

Despre acest dialog, deputatul Robert Turcescu a afirmat că vicepreşedintele Camerei Deputaţilor ar fi fost beat, după părerea sa.

"Am văzut și eu toată scena aceea. Vă spun sincer, am înjurat în fața televizorului. Acest personaj nu are decât o scuză pentru acea ieșire pe care a avut-o în dialogul cu Andra Miron: poate era beat, sau puțin băut. Poate doar așa ar avea niște circumstanțe atenuante. Dacă avea ceva la bord luat, e singură circumstanță atenunată. Pe de altă parte însă, eu cred că în cazul acestor indivizi de teapa lui Iordache aplicăm proverbul românesc "s-a suit scroafa în copac". Acești indivizi nu mai acceptă nici un fel de critică, ei cred că stăpânesc această țară. Ei nu pot admite astfel de lucruri, se tolănesc în studiouri unde nu li se pun întrebări relevante. Eu sunt convins că Iordache nu știe cum arată spitalele de stat, deși spune că a fost internat. El nu vede cozile de la RMN, sălile cu aparatură învechită. Știți cum se internează astfel de personaje, dau un telefon, e așteptat de nu știu cine, la o cafeluță, nu stă la cozi. Tipologia de astăzi de la PSD e cea a mârlanului. Degeaba aduci mârlanul în Parlament și-i dai costum și cravată, că el tot ca mârlanul se poartă," a spus Robert Turcescu la Realitatea TV.

