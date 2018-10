Robert Lupu: „Succesul împotriva Spaniei e un rezultat istoric”

Naționala de futsal a României a învins marți, 30 octombrie, selecționata similară a Spaniei, una dintre cele mai puternice și mai titrate echipe din lume.





După rezultatul înregistrat luni seara, 0-3, tricolorii s-au revanșat a doua zi învingând cu 1-0, prin golul marcat de căpitanul Mimi Stoica. Ambele meciuri amicale s-au disputat la Odorheiu Secuiesc, acolo unde naționala României s-a bucurat de susținerea continuă a publicului.

Victoria României în fața Spaniei, dublă campioană mondială, de șapte ori campioană a Europei, finalista de la EURO 2018, este cea mai importantă din istorie. E primul succes în fața uneia dintre cele două mari forțe ale futsalului mondial, Brazilia și Spania.

În ciuda caracterului amical al dublei de la Odorheiu Secuiesc, vicecampioana Europei a tratat cu seriozitate întâlnirile cu România. Un staff numeros a însoțit naționala Spaniei, care și-a organizat ireproșabil șederea în România, oficialii delegației iberice fiind atenți la toate detaliile, de la masă și echipament, până la jocuri și recuperare.

La finalul jocului de miercuri seară, spaniolii i-au felicitat pe tricolori, dar și multe alte persoane din futsalul românesc! „Sunt mesaje de felicitare”, a mărturisit, pentru www.frf.ro, evident emoționat, Robert Lupu. Multe dintre mesaje erau chiar din Spania, de la antrenori care au activat în Liga I sau de la tehnicieni și oficiali care au interacționat de-a lungul anilor cu naționala noastră și despre care au spus mereu că într-o zi va trăi un asemenea moment. Robert Lupu e un fan înrăit al futsalului spaniol, pe care îl admiră și din care se inspiră.

„O motivație aproape supranaturală”

Domnule Robert Lupu, în primul rând felicitări! Cum vă simțiți după un asemenea succes? Sunt realmente fericit! Vreau să le mulțumesc băieților, care au fost fantastici, și bunului Dumnezeu că trăiesc asemenea clipe. Este un rezultat istoric, este cea mai importantă victorie din istoria futsalului românesc. Nu îmi vine să cred. Eu nu am făcut altceva decât să le transmit băieților încrederea mea, dorința mea de a obține, așa cum vă spuneam și înaintea celor două partide, un rezultat pozitiv. Nu am spus mare, ci pozitiv. După prima partidă însă mi-am dat seama că putem să obținem chiar o victorie.

Cum a fost primul meci? Am pierdut cu 0-3, un rezultat mincinos. A fost la început poate prea mult respect față de adversar. Am primit două goluri din faze fixe, apoi încă unul într-un moment în care am riscat, pentru că nu mai aveam ce pierde.

Care este secretul acestui succes? O motivație aproape supranaturală a băieților, o motivație venită dintr-o dorință extraordinară de a reuși un rezultat mare, dintr-o muncă titanică, dintr-o pregătire ireproșabilă. I-am simțit și le-am spus la pauză că dacă vor continua să arate aceeași mentalitate și în partea a doua a meciului vor reuși partida vieții lor. Repet, atunci când te pregătești, când muncești bine, când îți dorești și ai și puțin noroc, reușești! Nu poți bate echipe ce par imposibil de învins, așa cum sunt Brazilia sau Spania, cele mai tari naționale din istoria futsalului.

„Un punct de referință”

