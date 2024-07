Sport Risto Radunovic, pregătit să plece de la FCSB: Pot negocia cu oricine







București. După remiza din prima manșă a turului 2 preliminar din Liga Campionilor cu Maccabi Tel Aviv, scor 1-1, fundașul stânga Risto Radunovic de la FCSB a vorbit despre situația sa contractuală.

Contractul lui Risto Radunovic se încheie la iarnă. Fundașul stânga spune că nu a primit nicio ofertă de prelungire de la FCSB, așa că nu a decis să rămână.

„Eu mai am 6 luni de contract, am voie să discut cu oricine și vedem ce va fi. Nu pot să vorbesc despre echipa la care vreau să merg, văd ce zic și agenții. Nu am nimic concret de aici, am vorbit ceva, dar nu e nimic oficial”, a declarat Radunovic după meciul cu Maccabi, la zona mixtă.

Ce spune Risto Radunovic despre meciul FCSB - Maccabi Tel Aviv

Risto Radunovic, fundașul stânga de la FCSB, a declarat după remiza cu Maccabi Tel Aviv că echipa sa a dominat jocul și a avut numeroase ocazii, dar a fost lipsită de inspirație în ultimele 30 de metri. El a subliniat că echipa bucureșteană a forțat victoria și, deși adversarii au deschis scorul, FCSB a reușit să își impună jocul în ultimele 15 minute, arătându-și superioritatea. Radunovic a recunoscut valoarea și experiența echipei din Israel, menționând și competențele antrenorului advers.

În ceea ce privește meciul retur, Radunovic a declarat că nu se gândește la posibilitatea de a pierde și că are încredere în capacitatea echipei sale de a se califica. El a afirmat că jocul din prima manșă le-a oferit speranțe și că speră ca FCSB să câștige cu un gol diferență în retur. Radunovic a adăugat că disputarea meciului pe teren neutru ar putea reprezenta un avantaj pentru echipa sa, dar a subliniat din nou calitatea adversarilor, remarcând că Maccabi Tel Aviv este o echipă puternică.

Gigi Becali, mulțumit de prestația echipei sale

Imediat după remiza din Ghencea, Gigi Becali s-a arătat mulțumit de prestația echipei sale. De asemenea, latifundiarul din Pipera este de părere că FCSB are prima șansă în meciul retur.

Patronul FCSB a declarat după meciul cu Maccabi Tel Aviv că nu se aștepta la un astfel de joc din partea echipei israeliene, pe care o considerase inițial mult mai puternică. El a comparat meciul cu cel împotriva Universității Cluj, afirmând că aceasta din urmă a fost mai periculoasă și că nu a avut emoții în timpul partidei. Becali a menționat că FCSB a dominat jocul, chiar dacă a făcut o greșeală care a dus la golul adversarilor. El a subliniat că, după prima parte a reprizei întâi, echipa sa a reușit să recupereze și să preia controlul asupra meciului.