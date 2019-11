Deși susține că și-a investit toți banii agonisiți în campania electorală, Alexandru Cumpănaşu a reușit performanță tristă de a se clasa doar pe locul patru în preferințele locuitorilor din orașul său natal, Caracal. Alexandru Cumpănaşu a obținut doar 917 voturi la primul scrutin al alegerilor prezidențiale, potrivit antena3.ro.

Alexandru Cumpănașu a făcut un live pe Facebook prin care a dezvăluit că a folosit toate economiile familiei în campania electorală pentru prezidențiale.

„Mi-am pus practic la bătaie și am cheltuit toate economiile familiei. N-are nici o importanță, nu e o chestie de victimizare. Eu cred că am făcut un lucru bun pentru mine, pentru poporul român și pentru familia mea. Nu am primit un leu, decât ce am strâns de la o parte dintre dumneavoastră care ați trimis acele contribuții, fiecare cât a putut – 50, 100 de euro – s-au strâns undeva în jur de 15.000 euro în total”, a afirmat Alexandru Cumpănașu.

În Caracal, orașul care a devenit cunoscut în urma dispariției celor două adolescente pe care Gheorghe Dincă susține că le-a ucis, pe primul loc la primul tur al alegerilor s-a situat Viorica Dăncilă (4.127 voturi), urmată de Klaus Iohannis (3.167 voturi) şi Mircea Diaconu ,1.793 de voturi.

La nivelul județului Olt, candidul PSD s-a situat pe primul loc, Alexandru Cumpănaşu ocupând doar locul al cincilea, cu 8.057 voturi .

