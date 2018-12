REVOLUŢIA de la CARACAL, povestită de plutonierul ROGOJINARU, făcut CELEBRU de „Chestiunea zilei” a lui Florin Călinescu

A fost sau n-a fost revoluţie la Caracal? Răspunsul îl puteţi da fiecare dintre voi, dar numai după ce citiţi amintirile fostului plutonier de miliţie Gică Rogojinaru, faimos datorită lui Augustin Julea care i-a promovat imaginea în emisiunea “Chestiunea zilei”. Pentru aprofundarea fenomenului, vă oferim aici şi pe cele ale maiorului Ţugman, tot de la miliţie.





Amintirile plutonierului Rogojinaru din zilele fierbinţi ale lui decembrie 1989 se găsesc în cartea de mărturii „Decembrie ’89 – revoluţie sau… diversiune?!“, scrisă de Costel Vasilescu, maistru militar în baza Deveselu în decembrie 1989, şi coordonată de comandorul Vasile Bujor:

Adjutant şef de poliţie Gică Rogojinaru, fost plutonier de miliţie:

"... Anghel (prim-secretarul din Caracal – n.red) a făcut o greşeală. Ne-a dat alarmă la toate cadrele din miliţia Caracal, să venim cu carnetele de partid, ne-a băgat în sala de şedinţe de jos, din faţă când se intră în sediu, sala ovală, şi ne-a făcut cum i-a venit la gură: să pună toată lumea carnetele de partid; venise şi unu' Munteanu, de la Slatina. Aveam un ofiţer Rotaru, tatăl lui lucra pe lângă Ceauşescu...

Anghel a fost dur: “voi, ăştea care ne îngreunaţi munca şi telefoanele la ureche, de nu putem să ne facem sarcinile lunare, cutare, cutare...” Ne-a atenţionat să apărăm partidul şi valorile economice şi să-i arestăm pe cei care crează probleme; şi nu mai ţin minte ce i-a zis lu’ Rotaru, iar Rotaru i-a replicat: “Nu cred, vedeţi că sunteţi la marginea prăpăstiei, vă duceţi!”

S-a luat şi Mitrache de el, nu ştiu ce i-a zis Iu’ Mitrache, şi ăsta n-a mai răbdat: “Păi dumneata, în loc să ne chemi să ne comunici ce avem de făcut, dumneata ne bălăcăreşti...”

Anghel a replicat tăios: “Te rog să pui pistolul şi uniforma pe masă şi să pleci acasă!”

Când au auzit ăştea (că se anunţa că venea câte un curier şi le spunea: Timişoara înaintează, vin către Bucureşti!...), Munteanu de la judeţ zice: “Anghele, am plecat!”

Luase şi el cuvântul, dar scurt: “Oameni buni, e vorba de ţara noastră, să nu creăm conflicte să intrăm în război civil să distrugem ţara...”

Eram singurul care aveam pistolul la mine, că eram miliţian pe sectorul Piaţă.

Noi, miliţia, eram la ordinul lui, aveam subordonare şi pe verticală şi pe orizontală, aşa se zicea.

Asta se întâmpla pe 20 sau 21 seara, după declaraţia lu’ Ceauşescu la televizor.

...Când a fost acţiunea cu bâtele, pentru a pleca la Timişoara, eu am participat când se transporta brânză, de la depozitul din spatele miliţiei. Se dădeau: o sticlă cu apă, o bucată de brânză iar ciumegele de cauciuc le-au făcut la Anvelope. Nu ştiu dacă îl mai am pe al meu acasă că am oprit şi eu unul. Am văzut când i-a urcat la tren, unii mai ezitau, alţii, care erau şefi, îi ameninţau că “ne dau ăştea afară”...

Apoi Gică Rogojinaru, trece la ce s-a întâmplat după fuga lui Ceauşescu:

“...în Primărie au intrat: Gigi şi Marian ai lu’ Bou Rău, nevasta lu’ Gabi

Petrescu - care a luat eşarfele primarului care sunt aurite, şi mulţi alţii...

A încercat Mitrache, al nostru, să le vorbească dar, l-au luat, ăştea, la

huiduieli şi ameninţări de l-a scăpat un fotbalist din Bold de pe strada Poenari.

Aşa s-a întâmplat şi cu nea Dan Dioşteanu, s-a luat după el ăsta care a fost

şofer pe autobuz la IGO care stă lângă nea Picu Iu’ Găină, chiar pe colţ, Isidor

îl cheamă, iar apoi l-am tras pe nea Dan din maşină, şi... mână, nu merita să

stai în faţa lor...

Mai era asta de care spusei, Aurora, conducea un grup prin faţă pe la

miliţie (scandau “Noi suntem români”) şi se uita spre miliţie şi zicea „Şi voi

sunteţi români”, au venit la Miliţie, comandantul Băţăuş (care era atunci) le-a

sugerat un comportament adecvat. M-a chemat comandantu’ că a venit Aurora

şi s-a autointitulat secretară la miliţie din partea FSN-ului. Am luat-o la înjurături,

şi a ieşit afară val-vârtej.

...Pe noi ne amplasaseră în faţa miliţiei să spunem la lumea care venea

că nu mai e program de lucru, dacă insista careva i se satisfăcea solicitarea, şi

vine una din cartierul Dr. Marinescu, sora unuia care schimbă numele...

Anghelescu o chema pe ea, să controleze ea dosarele informatorilor de la

Securitate.

Prima problemă, în caz de război, se distrug dosarele informatorilor, şi

noi aşa am făcut. Le-am dat foc! Cum? M-am uitat să nu fie cineva, am dat foc

şi am stat până a ars tot. Ăştea de la Securitate m-au văzut, „mă nea Gică ce

faci?”, m-au întrebat ei, iar eu le-am răspuns: „Păi care e domne legea

războiului, nu suntem în război acuma, odată ce am omorât şeful statului!”

Şi le-au ars şi ei.

A venit aia şi a găsit două crâmpeie de dosar, dar nu scria nimic pe ele,

a căutat prin cenuşă...”

Colonel de poliţie (r) Ţugmă Florin, fost ofiţer de miliţie:

