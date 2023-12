Revolut, sub supravegherea BCE. Care sunt marile mize financiare aflate la mijloc

La încheierea anului 2023, BCE a atribuit statutul de „entitate supravegheată semnificativă” Revolut Bank, o componentă a grupului Revolut care furnizează servicii clienților din Spațiul Economic European (SEE).

Revolut intră sub supravegherea BCE

În 2018, Revolut Bank a obținut licența bancară de la BCE. Actualmente, operațiunile Revolut Bank sunt desfășurate în SEE, oferind clienților servicii de plată și credite de consum, alături de diverse servicii inovatoare furnizate exclusiv digital prin intermediul unei singure aplicații.

Din anul 2014, BCE efectuează supravegherea directă a celor mai importante bănci și entități financiare din zona euro. Totul în cadrul Mecanismului Unic de Supraveghere (SSM), instituit de Uniunea Europeană pentru a asigura o supraveghere prudențială consecventă și eficientă.

Banca are peste 25 de milioane de clienți

Revolut Bank UAB a câștigat încrederea a peste 25 de milioane de clienți din SEE. Dintre aceștia, 3,4 milioane de clienți sunt în România.

Din perspectiva activelor deținute, este una dintre cele mai mari trei instituții financiare din Lituania în prezent. În această țară, banca deține o licență bancară în Europa și se situează cu o cotă de piață de peste 19% după active, conform informațiilor furnizate de presa lituaniană.

În anul 2022, instituția financiară a raportat un profit net de 23,6 milioane de euro.

În cursul anului 2023, Revolut Bank a demarat procesul de deschidere a unor sucursale locale în diverse țări, printre care Franța, Irlanda, Spania și Olanda. Sucursala din România urmează să devină operațională în prima jumătate a anului 2024.

Aceste noi puncte de prezență vor permite băncii digitale să furnizeze IBAN-uri locale și să se implice în schemele locale de plăți.

Noile prevederi ce vizează Revolut nu vor avea impact asupra clienților

„Acesta este un moment important în evoluția Revolut ca bancă pan-europeană. Ne vom alătura unui grup select de peste 100 de bănci, considerate ca fiind cele mai mari și cele mai importante din zona euro, toate aflate sub supravegherea directă a BCE. În SEE, Revolut funcționa deja sub supravegherea Băncii Lituaniei, de peste cinci ani.

Acest nou nivel de supraveghere din partea BCE va face ca serviciile noastre să fie folosite cu și mai multă încredere de către milioanele de clienți din UE care deja utilizează Revolut ca un cont bancar principal și va contribui la atragerea de alte milioane de clienți care încă nu ne-au descoperit oferta de servicii și produse bancare integral digitale” a declarat Heneghan, CEO Revolut Bank, pentru Adevărul.

Conform sursei, această actualizare nu va influența clienții existenți, fie că sunt persoane fizice sau juridice.

Aceștia își pot utiliza serviciile în mod similar cu până acum. De asemenea, depozitele lor continuă să beneficieze de garanțiile conform schemei de garantare deja existente.